У Росії проходять протести далекобійників, є затримані

У Росії 27 березня проходять акції протесту далекобійників, які виступають за скасування тарифів платіжної системи «Платон».

Більшість водіїв просто ставлять машини вздовж доріг, припиняючи перевезення. В акції мають взяти участь від 10 до 20 тисяч далекобійників.

Між тим, уже з’явилися повідомлення про щонайменше двох затриманих активістів. За інформацією кореспондента «Эхо Москвы», у Санкт-Петербурзі затримали голову Об’єднання перевізників Росії Андрія Бажутіна, який організував страйк далекобійників проти системи «Платон». Бажутіна звинувачують в управлінні автомобілем без прав. Раніше він розповів «Фонтанці», що довідався, що його позбавили прав на півтора року, лише у понеділок вранці. Андрій Бажутін уточнив, що ніяких квитанцій про порушення правил дорожнього руху і повісток до суду не отримував.

За інформаціє. Російської служби BBC, у Краснодарському краї поліція затримала другого організатора тракторного маршу кубанських фермерів Миколу Маслова. За словами самого Маслова, поліцейські обшукали його машину, а потім заявили, що вона перебуває в орієнтуванні як така, що потрапила у ДТП.

24 березня у Росії частина профспілок перевізників відмовилися від акцій протесту після зустрічі з прем’єр-міністром Дмитром Медведєвим, який оголосив, що з 15 квітня тариф «Платона» на користування дорогами буде підвищено не вдвічі, як планувалося, а лише на 25%.