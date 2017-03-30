Що відомо про Ярослава Левенця, якого у медіа називають фігурантом справи Вороненкова?

Колишній боєць батальйону «Донбас» Ярослав Левенець, якого у медіа назвали ймовірним фігурантом справи про вбивство екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова, зник після допиту в прокуратурі. Про це журналістам повідомила його дружина Ганна, яка вважає, що чоловік не переховується, а зник. Побратими та люди, які його знали раніше, розповідають про Ярослава як про націоналіста, патріота та привітну людину. А у Генеральній прокуратурі поки не коментують, чи він причетний до справи Вороненкова.

Ганна, дружина Левенця, повідомила, що за вісім днів до вбивства Дениса Вороненкова, Ярослава затримали на вокзалі, відвезли до поліції, а потім відпустили. А власне у день загибелі екс-депутата Російської Держдуми Левенець поїхав до Києва, адже мав з’явитись у прокуратурі, говорила вона. Об 11-й годині ранку, тобто за півгодини до вбивства, Ганна зв’язалась із чоловіком по телефону.

«Я не знаю, в якій справі його викликали. Чи то у старій, часів Януковича, чи то щодо затримання на вокзалі. Ми коротко поговорили про дітей, він сказав, що любить. Це була звичайна ніжна розмова. Він сказав, що їде додому», – переказує слова Ганни прес-секретар «Правого сектора» Артем Скоропадський у себе на Фейсбуці.

Уже ввечері дня, коли відбулось вбивство, телефон Ярослава не відповідав, зв’язку з ним немає. Приятель чоловіка розповів, що Левенець усе ж був на допиті орієнтовно о 16-17-й годині.



Радіо Свобода упродовж дня намагалось зв’язатись із Ганною Левенець, утім, «абонент не міг прийняти дзвінок».

Що кажуть у прокуратурі

Справою про вбивство Вороненкова займається прокуратура Києва. Координує роботу слідчих, прокурорів та оперативних підрозділів перший заступник прокурора Павло Кононенко, і наразі створено міжвідомчу робочу групу з числа слідчих столичної прокуратури та Національної поліції, окрім того, до розслідування залучено оперативних співробітників СБУ.

Утім, керуючись таємницею слідства, правоохоронці поки тримають у секреті перебіг розслідування та чи має якийсь стосунок до справи Ярослав Левенець.

«Ця справа на контролі у Генерального прокурора, я не уповноважений коментувати жодних деталей справи, на жаль», – сказав помічник генерального прокурора Владислав Куценко.

У заявах генерального прокурора Юрія Луценка прізвище Левенця не фігурувало. Проте Луценко неодноразово заявляв, що заявленого вбивцю Вороненкова підвезли до місця злочину на машині Daewoo, і що співучасника розшукують.

«Слідство, яке зараз веде столична прокуратура разом із СБУ, міліцією, активно працює по справі. Я, звісно, не можу коментувати. Проте, фактично двічі на день я отримую непогані сигнали про перспективи у цій справі», – сказав генпрокурор в інтерв’ю «Укрінформ».

Наразі правоохоронці мають дві версії: убивство Вороненкова як свідка у справі екс-президента України Віктора Януковича та вбивство його як свідка у справі про контрабанду у структурі Федеральної служби безпеки Росії часів його роботи у Федеральній службі з протидії наркотикам і контрабанді.

Позиція президент України Петра Порошенка – убивство Вороненкова є тероризмом з боку Росії.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав «абсурдними» заяви про російський слід у вбивстві колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова 23 березня в Києві.

Хто такий Ярослав Левенець?

Дещо про 31-річного Ярослава Левенця відомо з відкритих джерел, багато що розповідають його знайомі. Чоловік народився у Жовтих Водах Дніпропетровської області, одружений, має, щонайменше, двох дітей.

Зараз про нього є рядок на сайті МВС: він перебуває у розшуку з 24 березня 2017 року – це наступний день після вбивства Вороненкова. Справа, по якій розшукують Левенця, стосується ч. 1. ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю.

Ще раніше, у 2012 році, його оголосили у розшук за скоєння злочинів, передбачених ст. 28 ч. 3 (організація злочинного угруповання), ст. 205 ч. 2 (організація і ведення фіктивного бізнесу) та ст. 209 ч. 3 (легалізація (відмивання) грошей, отриманих злочинним шляхом групою осіб в особливо великих розмірах). Саме у той період, за повідомленнями в медіа, він мав справи із вбивцею Дмитра Вороненкова Павлом Паршовим.

Провів за ґратами Ярослав півтора роки, аж поки Комітет звільнення політв’язнів на чолі з Тетяною Близнюк не домігся, щоби йому змінили запобіжний захід на м’якший. Ярослава Тетяна описує як позитивну людину «правих» поглядів, ввічливого і активного. Він завжди говорив «дякую» і «будь-ласка», згадує жінка.

«Із Дніпропетровщини звернулась дружина Левенця. Розповіла, що йому дуже довго ставили палки в колеса, що він активіст, націоналіст у такому східному містечку. Тренер бойового гопака. Він сам за фахом вчитель фізкультури, відкрив там цю секцію. Вона казала, вчепились до нього, навішавши, звинувативши в економічних злочинах», – розповідає Близнюк.

Уже за кілька днів перебування під домашнім арештом Ярослав Левенець пішов у складі «Правого сектора» на фронт, фактично, порушивши умови звільнення. Можливо з точки зору закону це неправильно, але він хотів захищати країну, каже Близнюк. Уже у 2016 році це матиме наслідки – Левенця арештовують саме за порушення тоді запобіжного заходу. Проте активісти приходили з підтримкою на його суди і, зрештою, Ярослав не отримав нового терміну, додає Тетяна.

«Амністувати» Ярослава Левенця допомагав чинний депутат та екс-командир «Донбасу» Семен Семенченко, написала на фейсбуці журналістка СТБ Альона Лунькова, яка, спираючись на власні джерела, першою назвала Левенця ймовірним співучасником Павла Паршова.

Саме у «Донбас» Левенець перейшов на початку 2015 року. Проте Семенченко говорить, що про справу Ярослава тоді знав з публікацій.

«Я прочитав статтю Комітету визволення політв’язнів і статтю підрозділу «Карпатська січ» про те, що отакий є націоналіст, і побачив, що він служить у батальйоні «Донбас». Я на той момент уже рік не був комбатом», – сказав Семенченко в коментарі Радіо Свобода.





Інформаційну кампанію навколо Левенця він вважає невипадковою, а сплановаю, щоби дискредитувати людей та структури, які незручні верхівкам влади.

Що говорять у «Правому секторі» і «Донбасі» про Левенця?

Прес-секретар «Правого сектора» Артем Скоропадський розповідає, що особисто Ярослава Левенця не знає, і почав цікавитись ним, коли почався резонанс. Ситуація навколо нього зараз незрозуміла, каже він.

«Але ми бачимо, що вкотре намагаються якісь незрозумілі історії зводити на учасників так званого АТО, Ми знаємо, що це як у Росії «Правий сектор» звинувачують в усьому, у вбивствах бабусь, розп’яттях якихось. А всередині України ідуть численні процеси проти учасників війни. Це вже стає, схоже, тенденцією», – говорить Скоропадський в коментарі Радіо Свободі.



Ярослав «Хантер» Левенець прийшов у «Донбас» тоді, коли батальйон уже закінчив бойові дії, а звільнявся у званні заступника командира взводу, розповідає Радіо Свобода екс-командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногродський.

«Прийшов у навчальну роту. Кілька разів його карали за плакати, пов’язані з Гітлером, фашистом, перевиховувався активом батальйону, взявся за голову», – розповідає Виногродський.

Левенець мав «дуже жорсткий націоналістичний підхід»: Росія – ворог, Україна – для українців, говорить Виногродський. Водночас, пояснює, що до батальйону можуть потрапляти люди з різними поглядами, проте з ними завжди працюють на «перевиховання».

На думку екс-командира, в Україні немає політики реабілітації військовослужбовців, і бійці після війни залишаються наодинці зі своїми проблемами. Окрім того, останнім часом «дуже сумнівні» злочини приписують саме добровольцям, говорить Виногродський.

Обставини убивства Вороненкова викликають в екс-командира Левенця багато запитань: чому убивця стріляв по бронежилету охоронця і не добивав його, чому вдягнув яскраві червоні кросівки, чому сам Вороненков вирушив лише у супроводі одного охоронця на зустріч.

Зрештою, саме суд має розібратись, чи мали Паршов та Левенець якийсь стосунок до того вбивства, резюмує він.

Правоохоронці шукають Левенця і хочуть затримати

Зараз оперативно-слідча група робить усе, аби з’ясувати, де перебуває Ярослав Левенець, та затримати його, говорить радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

А закиди щодо того, що військових та добровольців цілеспрямовано переслідують, приписуючи справи, Шкіряк називає «дурницею та конспірологічними теоріями».

«Перед законом рівні всі. І в ситуації, яку ми маємо, ми бачимо, що російські спецслужби діють достатньо цинічно. І, безумовно, для здійснення своїх провокацій, вони використовують саме громадян України. І ситуація з Паршовим тому підтвердження», – зазначив Шкіряк.

Денис Вороненков був застрелений у центрі Києва. Нападник через кілька годин помер в реанімації від поранень, яких завдав охоронець Вороненкова.