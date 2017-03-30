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Группировка «ЛНР» вновь подняла языковой вопрос. Ссылаясь на украинскую прессу, сепаратисты заявили, что в новой школьной программе Украины «отказываются» от произведений Толстого и Достоевского. Заявление вызвало огромный резонанс и в местной прессе, и в социальных сетях. Вот только в украинских школах никто не исключал из программы произведения Толстого и Достоевского. Это фейк. Как сообщили в Министерстве образования Украины, школьная программа по литературе действительно будет изменена, однако русских классиков из нее не исключили.

«Киев будет гнобить русскую литературу, угрожающую националистическому режиму», «Минобраз Украины делает из жителей страны американизированные винтики» – такими «громкими» заголовками пестреют сепаратистские издания. Главная тема – Министерство образования Украины «исключило» из школьной программы произведения русских классиков – Толстого и Достоевского. А вместо этого якобы добавили современную зарубежную литературу. В группировке «ЛНР» в очередной раз подняли тему «языкового геноцида».

«Это примерно как в рамках одного концерта начать с «Лебединого озера» Чайковского, а затем дать выступить на этой же сцене самодеятельному ансамблю из Богом забытого сельского клуба», – прокомментировал сепаратистским изданиям глава «Союза писателей» группировки «ЛНР» Глеб Бобров.

Украинская школьная программа будет меняться, говорят в Министерстве образования и науки Украины. До 4 апреля продлится уже вторая сессия публичного обсуждения программы 5-9-х классов, в котором принимают участие все желающие – от родителей до ведущих специалистов. На специальном сайте под каждым изменением в программе проходят настоящие дебаты. Есть и те, кто защищает русскую классику, считая, что нельзя отказываться от этих произведений.

«Во всем мире знают и изучают классиков – Достоевского и Толстого! Америка на английском языке изучает. Почему не перевести на украинский язык этих великих классиков?! Может хоть так! Нельзя «губить» изучение классиков!», – пишут в социальных сетях.

Отказываться от русских классиков и не планируют, говорят в пресс-службе Министерства образования и науки Украины. Наоборот, в новую программу 9-го класса добавили произведение Булгакова «Собачье сердце». А Достоевского и Толстого по-прежнему изучают в 10-11 классах. Эта программа еще публично не обсуждалась и не менялась.

Вот как отвечают представители Министерства и педагоги на странице в сети, где проводятся дебаты о программе:

«Ни в коем случае мы не исключаем произведения Достоевского и Толстого. Традиционно это изучается в 10 классе, ведь это вторая половина XIX века. А здесь идет обсуждение программы для 5-9 классов».

«Украинские школьники, как и школьники всего мира, также знают и изучают русских классиков – Достоевского и Толстого. Недавно с десятиклассниками «на ура» прочитали и обсудили «Преступление и наказание» Достоевского и «Анну Каренину» Толстого».

Между тем, отказ от изучения произведений русских классиков в школьной программе обсуждают в самой России, которая поддерживает группировки «ДНР» и «ЛНР». В 2015 году в российской Госдуме депутат Ярослав Нилов предложил убрать из школьной программы романы все тех же Достоевского, Толстого и Булгакова, объясняя это тем, что подросткам рано и сложно читать такие произведения.

«Школьную программу нужно кардинально пересматривать. По себе могу сказать – в 9-10 классах сложные философские вопросы проходить рано! Изучать «Войну и мир», «Преступление и наказание», Булгакова и прочих – сложно и рано! Их изучение – это, по сути, навязывание подросткам тех мыслей и идей, которые вынес из этих произведений учитель», – цитирует Нилова российское издание «Московский Комсомолец».

А в 2016 году президент Российской академии образования, заместитель председателя Общества русской словесности Людмила Вербицкая высказала мнение, что роман Льва Толстого «Война и мир» и некоторые произведения Федора Достоевского можно исключить из школьной программы.

«Я, например, абсолютно убеждена, что из школьной программы «Войну и мир» Льва Толстого, также как и некоторые романы Федора Достоевского, нужно убрать. Это глубокие философские произведения, с серьезными рассуждениями на разные темы. Не может ребенок понять всей их глубины», – сказала в интервью российскому агентству «Москва» Вербицкая.

В группировке «ЛНР» заявляют, что отказ от классических произведений – в традициях Средневековья, когда неугодные книги сжигались. При этом сепаратисты умалчивают, что из своей школьной программы, по сообщению жителей, изъяли стих украинского классика Владимира Сосюры – «Любіть Україну».

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)