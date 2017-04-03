Індекс борщу: скільки каструль можна зварити на донецьку зарплату

Крим і окупована частина Донбасу домовилися про розвиток економічних зв’язків. Мета – знизити ціни на продукти. «Донбас.Реалії» з’ясовували, чи можуть собі дозволити жителі непідконтрольних територій і Криму зварити борщ за нинішніми цінами. Журналісти вивчили ціни на продуктові набори у Луганську, Донецьку, Сімферополі та Краматорську і визначили, де найнижчий індекс борщу.

На місцевому ринку в Краматорську на питання про ціни продавці впевнено відповідають: «адекватні». Останнім часом на краматорському ринку діють акції і знижки.

​Свинина, наприклад, коштує від 50 до 85 гривень. Яловичина дорожче, але не набагато.

Донецьк

Кілограм свинини у Донецьку в середньому коштує 300 рублів або 145 гривень. Великого ажіотажу серед покупців подібні пропозиції тут не викликають. Люди подекуди відмовляються від м’яса і готують пісний борщ.

У Луганську ціна на свинину дешевша – 125 гривень. Але в супермаркеті, а не на ринку.

Сімферополь

На ринку в Сімферополі чимало редиски і чурчхели. Але продавців тут більше, ніж покупців. Ймовірно, тому що не ринковий день, а, можливо, – через високі ціни.

​Телятину з кістками на сімферопольському ринку пропонують придбати за 300 рублів. Очищену ж від кісток – за 430. Продавці уточнюють – м’ясо привозять з Білогірського району.

У середньому ж кілограм телятини тут коштує 206 гривень. Тож класичний рецепт борщу стане кримчанам в копієчку.

У порівнянні з сімферопольським, донецьким та луганським м’ясними рядами, ціни Краматорського колгоспного ринку більш привабливі для покупців.

Овочі і тушонка

Овочеві ціни на непідконтрольній Україні території б’ють рекорди. Картопля, буряк, цибуля, капуста – вдвічі, а то й втричі дорожчі, ніж в Краматорську. Пальму першості, або зв’язку кримської цибулі міцно утримує Сімферополь.

«Зараз в Криму ялтинська цибуля і м’ясо зрівнялись в ціні. Кілограм коштує від 250 до 350 рублів: і м’ясо і цибуля», – каже місцева жителька Світлана.

На чотирилітрову каструлю борщу потрібно півкілограма яловичини, півкілограма картоплі та стільки ж буряка. 200 грамів цибулі і моркви, 300 грамів капусти і 30 грамів олії.

У Донецьку та Луганську в основному їдять картоплю з Білорусі, а в Сімферополі – російську, яка тут коштує дешевше, ніж місцева.

Замість м’яса донецькі господині подекуди використовують тушонку. Це зручно – не страшні ні дефіцит, ні вартість. Банка тушонки завжди під рукою. Війна накрутила ціни і почуття страху перед невідомістю. Місцевих заспокоює, що всім зараз нелегко, каже продавчиня овочів на ринку в Сімферополі та додає: «Принаймні, у нас не набагато дорожче, ніж в Україні».

А жителька Сімферополя Світлана зауважує – справа не тільки в ціні.

«Якість змінилася, адже продукти в основному російські, а вони не такі смачні, як наші», – каже вона.

Сімферопольський борщ – найдорожчий​

Вартість каструлі краматорського борщу обійшлася у 54 з половиною гривні. Луганський і донецький борщі майже вдвічі дорожче: 113 і 115 гривень, відповідно. Однак найдорожчим виявився Крим – зварити борщ тут можна за 131 гривню.

​Водночас, слід зауважити, що середня заробітна плата в Сімферополі у 9 тисяч 600 гривень вища, ніж по всій Україні. Особливо у порівняні з луганською і донецькою середніми зарплатами – 3 тисячі 400 гривень.

Але дорожнеча продуктів зводить нанівець потуги роботодавців. У підсумку – індекс борщу, відношення зарплати до ціни страви виявилися найнижчим у Донецьку.

​29 каструль за одну зарплату в Донецьку. Майже стільки ж в Луганську. У два рази більше приготувати можна в Сімферополі. На першому місці –Краматорськ. 119 каструль за одну середню зарплату. Втім, борщ що в Криму, що на Донбасі – український.

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