Російські ліки можуть зникнути з українських аптек та лікарень

Міністерство охорони здоров’я закликає Кабінет міністрів зупинити поставки російських ліків. У відомстві заохочують українських та іноземних виробників виводити на ринок якісні аналоги. І наводять статистику, що близько третини із зареєстрованих російських медикаментів не мають українського та закордонного аналогів. Проте показником має бути інше: наскільки багато пацієнтів та як часто користуються ліками, які незабаром можуть заборонити. Коментують експерти.

Не можна одночасно вбивати українців і «дбати» про їхнє здоров’я, написала виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у себе на Фейсбуці. І анонсувала санкції з боку відомства, закликаючи уряд зупинити закупівлю російських медикаментів. Напередодні вона запевняла, що така заборона не нашкодить українцям.

«Подвійних стандартів бути не повинно: країна, що розв’язала війну проти українського народу, не має права заробляти на нашому лікуванні», – написала вона.

Питання заборони російських препаратів уже порушували наприкінці 2015 року. Тоді зареєстровано було 255 лікарських засобів, виробниками яких є російські корпорації, йдеться в інформаційній довідці, направленій до Кабінету міністрів. 229 із них – лікарські засоби, з них 103 не мають в Україні зареєстрованих аналогів українського та закордонного виробництва. 8 препаратів із цих 103 включено до Державного формуляру лікарських засобів, а отже, входять до затверджених МОЗ України протоколів лікування. У 2015 році до України ввозились лише найменування з тих, що містяться у формулярі, пише МОЗ.

Також в Україні зареєстровано 26 імунобіологічних препаратів (вакцини, сироватки, інтерферони, алергени) російського походження. Із них 15 не мають українських та іноземних аналогів, а 4 з цих 15 включені до Державного формуляру.

«Якщо вам відомі російські ліки, які не мають українських або зарубіжних аналогів на нашому ринку, будь ласка, пишіть назви в коментарях під цим постом», – резюмувала Уляна Супрун у своєму дописі.

Майже немає препаратів, які не можна замінити, питання в ціні – Богомолець

Після початку російської агресії попередня команда МОЗ уже запроваджувала таке рішення – відомство припинило закуповувати значну частину російських препаратів, говорить голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець. У тому числі певні життєвонеобхідні вакцини – як от при укусі змій, каже вона.

На думку Богомолець, мова йде про суто політичну заяву, адже Міністерству охорони здоров’я взагалі не потрібно звертатись до уряду, щоб не пустити на ринок той чи інший засіб.

«Препаратів, яких нічим не можна замінити, у світі практично немає. Питання у ціні, за які кошти можна купити той самий препарат іноземного виробництва, і чи вистачить в України на це коштів», – сказала Богомолець у коментарі Радіо Свобода.

Спершу слід забезпечити аналоги, потім забороняти – Черненко

Подібні рішення повинні базуватись не на політиці, а на цінності людини у державі. А також на чітких розрахунках: скільки саме українських пацієнтів і як часто користуються тими російськими препаратами, аналогів яким наразі на ринку немає. Про це говорить експерт «Реанімаційного пакету реформ», координатор громадської організації «Право і здоров’я» Зоряна Черненко.

Спершу слід забезпечити громадян, які користуються безаналоговими російськими препаратами заміну, лише потім запроваджувати таке рішення, каже Черненко.

«Якщо у нас немає альтернативи, якщо у нас таких людей багато (а не незначна кількість, заради яких ми можемо поговорити з іноземними виробниками, щоб ті зареєстрували в Україні препарат аналогічний), якщо будемо без розрахунків рубати з плеча – з цього не буде нічого доброго для України», – говорить Черненко в коментарі Радіо Свобода.

«Таблеточки»: російська фармацевтика не унікальна, ми закуповуємо аналоги

У благодійному фонді «Таблеточки», який збирає гроші на лікування переважно онкохворих дітей, розповідають, що їхні пацієнти не постраждають, якщо уряд погодиться з ініціативою МОЗ. За словами співзасновниці Ірини Литовченко, фонд уже півтора року не закуповує російські препарати.

«Немає жодного препарату, який би виготовлявся виключно на території Росії і який потрібно було б завозити саме з Росії. У всіх є якісні аналоги, російська фармацевтика не така унікальна і не така особлива, щоб там були специфічні ліки, яких немає у жодній іншій країні», – сказала Литовченко в коментарі Радіо Свобода про досвід «Таблеточок» у закупівлі ліків для онкохворих.

Ми рахуємо можливі втрати від дзеркальних дій Росії – Багрій

Якщо уряд погодить заборону на російські ліки, Росія цілком може піти на дзеркальні кроки, говорить президент Асоціації виробників ліків України Петро Багрій.

«Ми сьогодні рахуємо наші можливі втрати від того, якщо це буде запроваджено. І втрати, якщо Росія запровадить якісь заборони щодо українського ринку», – сказав Багрій у коментарі Радіо Свобода.

За словами Багрія, директори заводів уже звернулись щодо того, які наслідки може мати ініціатива МОЗ. І після спільної наради в Асоціації виробників ліків зможуть озвучити своє ставлення до ймовірної заборони російських ліків.