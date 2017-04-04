МОЗ ініціює відмову від російських ліків – Супрун

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун заявила про намір зупинити поставки на українські ринки медичних препаратів із Росії. Про це чиновниця написала у Facebook.

«МОЗ заохочує українських та іноземних виробників виводити на ринок якісні замінники для препаратів російського виробництва. Подвійних стандартів бути не повинно: країна, що розв’язала війну проти українського народу, не має права заробляти на нашому лікуванні», – зазначила Супрун.

Згідно із оприлюдненим нею текстом звернення МОЗ до уряду, питання щодо постачання ліків із Росії розглядалось у 2015 році. Тоді в Україні було зареєстровано 229 лікарських засобів, вироблених у Росії, із них 103 не мають зареєстрованих аналогів українського або закордонного виробництва. Між тим, йдеться у документі, тільки 8 із них входять до затверджених міністерством протоколів лікування.

Окрім того, згідно зі зверненням МОЗ, у 2015-му в Україну ввозили 26 різновидів російських вакцин, 15 із яких не мають зареєстрованих аналогів, однак тільки 4 входять до затверджених протоколів лікування.