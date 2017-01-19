Команда Уляни Супрун. Свобода українців і право на здоров’я

Наша свобода має бути відчутною.

Це далеко не лише наявність видимих ознак держави – як от кордонів, Конституції, мови та національної валюти. І не лише відсутність видимих маркерів тоталітаризму – різноманітних ленінів та совєцьких вулиць.

Україні важливо врешті здолати номенклатурну касту, байдуже, яке ім’я вона собі обирає. Касту, яка, попри виборені і зафіксовані Конституцією та законами демократичні права, позбавляє нас цих прав.

Переконана, що в цій справі здобуття свободи, результат залежить не від прописних норм, а від волі людей.

На свавілля одна відповідь – добра воля (щирий намір плюс спроможність) змінити систему.

Система опирається, скалиться, бреше. Цих «собак» буває так багато, що вони здатні зупиняти цілі каравани.

Система розвивається – використовує новітні медійні технології, видає нові тренди на кшалт «постправди» (чудовий евфемізм до брехні, правда?).

Система користується нашою інтелектуальною лінню чи звичайною зайнятістю і підсовує прості «рішення», сіє сумніви, ллє смолу і чіпляє пір’я.

Але в міцності системи не лише її сила – в ній же її слабкість. Система не уявляє, що хтось посміє.

Але такі були, є і будуть.

Так свого часу дав можливість нашій молоді вступати без хабарів Іван Вакарчук. Так ми разом зібралися і перемогли на Майдані. Дорогою ціною. Настільки дорогою, що не сміти тепер – не личить.

І сьогодні багато тих, хто сміє. Просто їхній успіх залежить від нашої підтримки. Підтримки добрій волі і здоровому глузду.

Здоровий глузд говорить нам: української охорони здоров’я не існує. Українська медицина ледь жевріє. Завдяки лікарям від Бога та ентузіастам. Вони – такі ж винятки системи, як і команда доктора Уляни Супрун.

Вони – мають добру волю. І поки система скалиться, плюється і оббріхує – ми можемо відірватися від своїх справ, звернути увагу і підтримати цих фахівців-добровольців.

Щоб дозволити зміни.

Щоб здолати систему.

Щоб відстояти врешті своє право на здоров’я. Відстояти не в чергах у поліклініках, що без крісел і співчуття. Відстояти не під дверима реанімацій, де до дітей не пускають матерів. Відстояти не з протягнутою рукою.

А відстояти як вільні громадяни, котрі знають – щоб мати належну охорону здоров’я, слід дати шанс реформі. Відстояти як свідомі громадяни, котрі здатні розібратися, де бажання втриматися за корито, а де – початок змін. Відстояти, як громадяни, гідні народитися, жити і ховати своїх померлих без принизливих хабарів.

Бо свобода – вона теж має бути здорова, чи не так?

Ярина Ясиневич, Центр досліджень визвольного руху

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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