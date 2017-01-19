Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
19 січня 2017, Київ 08:42
Політика

Команда Уляни Супрун. Свобода українців і право на здоров’я

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун

Дивитись коментарі

Наша свобода має бути відчутною.

Це далеко не лише наявність видимих ознак держави – як от кордонів, Конституції, мови та національної валюти. І не лише відсутність видимих маркерів тоталітаризму – різноманітних ленінів та совєцьких вулиць.

Україні важливо врешті здолати номенклатурну касту, байдуже, яке ім’я вона собі обирає. Касту, яка, попри виборені і зафіксовані Конституцією та законами демократичні права, позбавляє нас цих прав.

Переконана, що в цій справі здобуття свободи, результат залежить не від прописних норм, а від волі людей.

На свавілля одна відповідь – добра воля (щирий намір плюс спроможність) змінити систему.

Система опирається, скалиться, бреше. Цих «собак» буває так багато, що вони здатні зупиняти цілі каравани.

Система розвивається – використовує новітні медійні технології, видає нові тренди на кшалт «постправди» (чудовий евфемізм до брехні, правда?).

Система користується нашою інтелектуальною лінню чи звичайною зайнятістю і підсовує прості «рішення», сіє сумніви, ллє смолу і чіпляє пір’я.

Але в міцності системи не лише її сила – в ній же її слабкість. Система не уявляє, що хтось посміє.

Але такі були, є і будуть.

Так свого часу дав можливість нашій молоді вступати без хабарів Іван Вакарчук. Так ми разом зібралися і перемогли на Майдані. Дорогою ціною. Настільки дорогою, що не сміти тепер – не личить.

І сьогодні багато тих, хто сміє. Просто їхній успіх залежить від нашої підтримки. Підтримки добрій волі і здоровому глузду.

Здоровий глузд говорить нам: української охорони здоров’я не існує. Українська медицина ледь жевріє. Завдяки лікарям від Бога та ентузіастам. Вони – такі ж винятки системи, як і команда доктора Уляни Супрун.

Вони – мають добру волю. І поки система скалиться, плюється і оббріхує – ми можемо відірватися від своїх справ, звернути увагу і підтримати цих фахівців-добровольців.

Щоб дозволити зміни.

Щоб здолати систему.

Щоб відстояти врешті своє право на здоров’я. Відстояти не в чергах у поліклініках, що без крісел і співчуття. Відстояти не під дверима реанімацій, де до дітей не пускають матерів. Відстояти не з протягнутою рукою.

А відстояти як вільні громадяни, котрі знають – щоб мати належну охорону здоров’я, слід дати шанс реформі. Відстояти як свідомі громадяни, котрі здатні розібратися, де бажання втриматися за корито, а де – початок змін. Відстояти, як громадяни, гідні народитися, жити і ховати своїх померлих без принизливих хабарів.

Бо свобода – вона теж має бути здорова, чи не так?

Ярина Ясиневич, Центр досліджень визвольного руху

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Конфлікт між Тодуровим і МОЗ перетворився у кампанію проти нинішніх реформ у сфері охорони здоров’я

Директор Інституту серця відкидає звинувачення у зловживаннях при закупівлі ліків

Активісти звинуватили критика керівника МОЗ у корупції

Закупівля ліків в Україні та корупція. Кум Путіна також обурений

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Loading...

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG