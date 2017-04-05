Ціни на окупованих територіях хоч і більш стабільні, але найвищі

Моніторинг цін у Києві, Сєвєродонецьку, окупованому Донецьку та анексованому Сімферополі проводять кореспонденти Радіо Свобода з початку 2017 року. Щомісяця для моніторингу обираються одні й ті самі продукти в одних й тих самих магазинах. Це офіційні точки продажу, представлені торговельними мережами. Для порівняння обираються товари із середніми цінами, які не є найдешевшими, але користуються попитом. Де найдорожче м’ясо, молоко та цукор, найдешевший хліб, яйця та проїзд у транспорті, пропонуємо дізнатись із дослідження.

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Враховуючи те, що на непідконтрольних територіях України ціни встановлені в російських рублях, порівняння відбувається в перерахунку до курсу долара, який діє на момент проведення збору інформації у місті.

Цінові злети та падіння першого кварталу

У Києві найбільший стрибок із досліджуваних продуктів здійснила ціна за кілограм свинини – із січня подорожчав більше ніж на 23%. Ціни на картоплю і хліб зросли в межах 18%, на цукор – на 13%, квитки в кіно зросли в ціні майже на 16%. Натомість десяток яєць від початку року подешевшав майже на 24%.

У Сєвєродонецьку за цей рік найбільше подорожчання (якщо брати у відсотках) торкнулось картоплі – майже на 21%. Вартість молока піднялась на 17%, цукру – на 13%, м’яса (свинини) – на 11%. Ціни на яйця в Сєвєродонецьку знизились з початку року майже на 80%.

На непідконтрольних Україні територіях, попри те, що по багатьох позиціях продукти є дорожчими, ніж в Києві та Сєвєродонецьку, ціни залишаються більш стабільними та не мають таких різких перепадів.

В окупованому Донецьку з початку року найбільшого зростання зазнали ціни на квитки в кінотеатр – зросли на 23%. На 15% зросла вартість картоплі, на 7,5% – літр молока. Майже в 2,5 рази зменшилася ціна на хліб на території Донецька.

У Сімферополі найбільше зростання ціни – на 8% – торкнулося картоплі. Вартість молока знизилась більше ніж на 60%, майже на 36% подешевшав хліб і на 15% – цукор.

М’ясо (свинина, шийна частина) – найдорожче в Криму

М’ясо в Києві і Сєвєродонецьку б’є рекорд у подорожчанні за останній місяць. Ціна за кілограм у Києві зросла більше ніж на 18 гривень і складає 113,55 гривні. В Сєвєродонецьку подібна ситуація, проте все ж таки свинина залишається значно дешевшою від київської – 96,98 гривні.

Якщо проводити аналогію до долара, то в Києві кілограм м’яса коштує 4,19 долара, що майже на 17% дорожче від березневої вартості. В Сєвєродонецьку, поблизу лінії розмежування, українці віддають 3,47 долара в еквіваленті, що майже на 18% більше за ціну минулого місяця.

Ціна на м’ясо в окупованому Донецьку залишається відносно стабільною (подорожчання помітне лише у доларовому еквіваленті на 3 центи, через зниження курсу валюти). Втім, ця ціна залишається найвищою, після кримської: в Сімферополі кілограм свинини обійдеться в доларовому еквіваленті у 5,95, в Донецьку – 4,96.

За яйцями – у Сєвєродонецьк!

Приємним фактом для українців може бути зниження ціни на яйця. Здешевшення цього продукту спостерігається всюди, окрім неконтрольованого Донецька та Криму.

Майже на 3 гривні впала ціна на десяток яєць в Києві (до 21,5 гривні) та прифронтовому Сєвєродонецьку (до 11,90 гривні).

У Донецьку, як і в Сімферополі, ціна на яйця, практично, не змінилась. Втім, на неконтрольованих територіях яйця є дорожчими – 0,85 долара (в Донецьку) та 1,28 долара (у Криму).

Найдешевші яйця в Сєвєродонецьку – 11,90 гривні.

За найвищу ціну на цукор поки що змагаються Донецьк і Сімферополь

Цукор продовжує підніматись в ціні. З початку року він щомісяця стає дорожчим майже на 1 гривню, а в квітні зріс всього на 40 копійок в Києві та Сєвєродонецьку.

В окупованому Криму цукор подешевшав (41,50 російських рублів або 0,75 долара) і поступився місцем із найвищою ціною в неконтрольованому Донецьку.

Ціна в Донецьку на кілограм цукру практично не змінилася і в перерахунку до долара залишається найвищою серед досліджуваних локацій – 0,82 долара.

Молоко щомісяця зростає в ціні, але не в Криму

У Сімферополі ціна на молоко хоч і знизилась (51 рубль або 0,92 долара), все одно залишається найвищою серед досліджуваних локацій.

Молоко з початку року на контрольованій Україною території дорожчає щомісяця на 50-60 копійок. У перекладі на доларовий еквівалент, ціни в Києві та Сєвєродонецьку на молоко випередили ціну у непідконтрольному Донецьку, де вартість тримається на одному рівні з минулого місяця – 40 рублів або 0,68 долара.

Картопля в Сімферополі залишається найдорожчою

Картопля подешевшала в останній місяць у Сєвєродонецьку на 40 копійок (до 6,55 гривні), в Києві її вартість не змінилась – 6,35 гривні за кілограм.

Зросла вартість картоплі і в Донецьку – на 6 російських рублів. У доларовому еквіваленті на непідконтрольній території картопля є однією з найдорожчих (0,34 долара), втім, кримську за ціною не обійшла.

У Сімферополі картопля за місяць у ціні практично не змінилася, втім, утримує сходинку з найвищою ціною – 24 рублі або 0,43 долара.

Хліб у Донецьку шалено впав у ціні

Вперше із січня цього року хліб (білий нарізаний батон) в Києві залишився в ціні минулого місяця – 8,95 гривені (0,33 долара).

Не змінилась ціна на хліб і в Сєвєродонецьку – 10,70 гривені (0,39 долара) і він залишається найдорожчим серед усіх досліджуваних локацій.

Найдешевшим хліб є на непідконтрольних Україні територіях. З початку року ціна в Донецьку на хліб впала більше ніж вдвічі (6 рублів або 0,10 долара), в Криму хліб значно подешевшав із березня (14 рублів або 0,25 долара).

Соняшникова олія – повзуче зростання

Ціна літру олії в Києві зростала з початку року майже на 5%, але в останній місяць залишається незмінною – 32,35 гривень. Проте в Сєвєродонецьку вартість олії продовжує зростати, з березня по квітень – майже на 2 гривні, і складає зараз 33,40 гривні.

Ціна в неконтрольованому Донецьку залишається практично незмінною протягом року, але однією з найдорожчих (після Криму), якщо перерахувати на долари (1,23 долара).

У Сімферополі ціна на олію значно підвищилась – до 96 рублів, що складає 1,73 долара.

Бензин (А-95) – дешевший на непідконтрольних територіях

Літр бензину в Сєвєродонецьку та Донецьку не змінився в ціні за місяць, в Києві – подешевшав на 1 гривню.

Втім, вартість пального залишається найдорожчою на контрольованих Україною території – близько 1 долара за літр, тоді як в Донецьку та Сімферополі – 0,74 та 0,77 долара відповідно.

Ціни на проїзд в громадському транспорті – незмінні

Ціни на проїзд в громадському транспорті не змінились у всіх досліджуваних локаціях.

Найдешевший проїзд в окупованому Донецьку – 3 російських рублі (0,05 долара). Але в Сєвєродонецьку проїзд не набагато дорожчий – 2 гривні або 0,07 долара. В Києві – 3 гривні (0,11 долара).

Найдорожчий проїзд залишається у Сімферополі – 13 рублів або 0,22 долара.

Квитки в кіно (середня ціна): Київ та Сімферополь лідирують за високими цінами

Ціни на квитки в кіно не змінились за останній місяць. Найдорожчими ці розваги залишаються в Києві та Сімферополі – понад 3 долари, найдешевшими у Донецьку (2,22 долара) та Сєвєродонецьку (1,84 долара).

Курс долара

У всіх містах на момент дослідження курс долара знизився (якщо порівнювати квітень із аналогічним періодом у березні).