Охоронці для недоторканних (спецрепортаж)

Чимало народних депутатів пересуваються з охоронцями не тільки поза Верховною Радою, а й у її кулуарах. Знімальна група програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») спробувала з’ясувати: хто ці люди, які супроводжують політиків, на яких підставах вони потрапляють до будівлі парламенту та чому деякі депутати ні на мить не відпускають їх від себе.

Ранок 5 квітня 2017 року. Чоловік з бородою виходить з «Мерседесу» і, притримуючи задні дверцята автівки, прикриває від оператора «Схем» Олександра Вілкула – народного депутата від «Опозиційного блоку», віце-прем'єр-міністра України за часів Євромайдану. Обоє заходять до Верховної Ради.



Згодом цю ж людину можна помітити і в кулуарах парламенту. У час, коли чоловік не супроводжує народного обранця, він сидить на стільчику неподалік від дверей до сесійної зали.

Верховну Раду він залишає разом з політиком та знову відкриває йому дверцята автомобіля.

Раніше у прямому ефірі каналу «112 Україна» ця людина з бородою захищала Олександра Вілкула під час бійки з іншим народним обранцем – Володимиром Парасюком.

Сам Олександр Вілкул говорить, що це – його приватний помічник, який має дозвіл на вхід до Верховної Ради від апарату парламенту. На запитання «Схем», скільки ця людина отримує, політик відповідає: «6 тисяч (гривень – ред.)».

Сам помічник депутата спілкування уникає: «Зверніться до коменданта, як я сюди потрапляю. Я не хочу просто спілкуватись».

З помічників та охоронців – у депутати

Олександр Вілкул – не єдиний, хто ходить кулуарами парламенту з охоронцями. Лідера Радикальної партії Олега Ляшка супроводжують одразу троє. Усі вони мовчазні й неохоче дають коментарі. Один представився «помічником народного депутата».

​Поки політик у сесійній залі, ці люди чекають на нього в коридорі: щось переглядають на мобільному телефоні, над чимось розмірковують чи просто спілкуються. Коли ж народний обранець роздає коментарі в кулуарах, вони стоять по обидва боки від нього.

Помічники лідера Радикальної партії мають хороші кар’єрні перспективи. Наприклад, Андрій Лозовий, який, за інформацією ЗМІ, у минулому виконував ці обов’язки, сьогодні й сам народний депутат, і тепер вже біля нього ходить людина, схожа на помічника-охоронця.

Ще один колишній помічник Олега Ляшка – Олексій Ленський – приходить до парламенту раніше за інших, щоб розставити депутатські картки для голосування за усю фракцію Радикальної партії.



Схоже, охорона у головного «радикала» з’явилася після бійки в кулуарах парламенту у 2014 році з іншим народним обранцем – Олександром Шевченком. Сам Ляшко необхідність присутності своїх охоронців у парламенті пояснює так: «Запитайте про це російські спецслужби».

Приватний супровід – замість охорони СБУ

Люди, які супроводжують депутата «Опозиційного блоку» Юрія Бойка до парламенту, залишаються на вулиці. У Верховній Раді на нього чекає інша свита – з депутатів та помічників. У його соратниці по партії Наталії Королевської теж є окрема людина, яка супроводжує її (зокрема допомагає відкривати двері до Верховної Ради).

Більшість депутатів, у яких є «помічники-охоронці», залишають їх на вулиці перед парламентом.

Одразу троє людей супроводжують депутата Радикальної партії Сергія Рибалку. Один із них відкриває двері до Верховної Ради для народного обранця. Опісля усі залишаються чекати його на вулиці.

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Депутат від «Блоку Петра Порошенка» Борислав Розенблат пояснює, що люди, які його супроводжують, – не охоронці, а особисті помічники, які працюють у компанії, де раніше працював і він сам. Потребу у них обґрунтовує гострими виступами щодо видобутку бурштину: «Я звернувся спочатку до СБУ, щоб вони мені надали охорону безкоштовну. На жаль, цього не сталося, бо, знаєте, життя депутата сьогодні нікого не цікавить».

Під час пленарних засідань парламенту, обставленого автівками народних обранців, робота для тих, хто залишився біля цих машин, полягає в тому, аби годинами чекати на тих, хто в залі.