Росія наважиться на військовий наступ в разі політичних потрясінь в Україні – російський експерт

Розширення військової агресії Росії на території України малоймовірне у найближчий час, однак її каталізатором можуть стати процеси внутрішньополітичної дестабілізації в Україні. А цьому має зарадити комунікація влади із суспільством, у тому числі в питаннях безпеки й обороноздатності країни. Так коментують військові експерти інформацію про нарощування Росією військового потенціалу неподалік східних кордонів України. І наголошують, що Україні слід бути готовою до будь-якого розвитку ситуації.

Українські спецслужби фіксують нарощування військового потенціалу Росії на кордонах з Україною, заявив у четвер секретар РНБО Олександр Турчинов на зустрічі з головою Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі.

За даними, які озвучив днями перший заступник міністра оборони України Іван Руснак, Росія зосередила уздовж кордонів з Україною понад 18 тисяч військовослужбовців і ще 24 тисячі в окупованому Криму. І це не рахуючи два армійські корпуси на окупованій території Луганської і Донецької областей.

Крім того, в угрупованні «ДНР» напередодні почався масштабний мобілізаційний збір, на який примусово залучили 27 тисяч придатних до військової служби чоловіків.

Чи може це свідчити про підготовку Росії до великого наступу?

На думку колишнього заступника начальника Генштабу ЗСУ генерала Ігоря Романенка, на сьогодні угруповання російських військ для початку повномасштабної війни недостатнє, але для його формування знадобиться до місяця часу.

Можливості для формування у них є. Досвід вони придбали і по Донбасу, і по Сирії

«Якщо ставиться за мету, наприклад, до Дніпра їм вийти і захопити, то це ж повинен бути відповідний план, підкріплений ресурсами і сформоване угруповання. Такого немає. Можливості для формування у них є. Досвід вони придбали і по Донбасу, і по Сирії», – каже експерт.

Ситуація може стати більш небезпечною в серпні, прогнозує Ігор Романенко. Для подальшої концентрації сил Росія може використовувати як прикриття військові навчання, як це робилося напередодні анексії Криму. Генерал також нагадав, що під час навчань «Кавказ-2016» у вересні минулого року офіційно заявлялося про 12 тисяч задіяних військових, а раптова перевірка військ показала чисельність угруповання до 250 тисяч. Цього ж року може йтися про угруповання до півмільйона військових, попередив військовий експерт.

Російська влада поводитиметься більш агресивно з наближенням президентських виборів в Росії у 2018 році, заявив президент Петро Порошенко на безпековому форумі у Києві. І додав, що головним завданням східного сусіда є дестабілізація ситуації в Україні.

Факти, які можуть свідчити про підготовку російської влади до нової широкомасштабної військової операції, наводить в статті для Atlantic Council експерт Американської ради із закордонної політики Стівен Бланк.

Українське суспільство має вимагати від влади серйозних реформ в оборонній сфері – Козій

Російський військовий експерт Павло Фельгенгауер у коментарі Радіо Свобода каже, що можливість активізації збройного конфлікту між Росією та Україною повністю виключати не можна, враховуючи те, що мінський процес мертвий. За його словами, Росія наважиться на рішучі дії в разі політичної дестабілізації в Україні.

Загроза конфлікту залишається, оскільки Мінський процес мертвий. Якщо не можна домовитися, залишаються якісь інші засоби

«Може з часом перерости (в активну фазу), найближчим часом навряд чи, але нічого не можна виключати. Особливо, якщо в Україні відбудуться якісь політичні потрясіння: зміна уряду, перевороти, Майдани. Загроза конфлікту залишається, оскільки Мінський процес мертвий. Якщо не можна домовитися, залишаються якісь інші засоби. Загроза, звичайно, є, і вона, певно, наростає», – зазначив Фельгенгауер.

Російський експерт погоджується, що Росія якраз і намагається провокувати політичну дестабілізацію, але наскільки це їй вдасться – залежить від українців, стверджує він.

Росія – це агресор, і поки світове співтовариство не зупинить персонально Путіна, ми будемо постійно говорити про загрозу, зазначає військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій. У той же час, за його словами, українське суспільство дезорієнтоване через брак стратегічної комунікації між українською владою і народом, недостатньо поінформоване про те, як, зокрема, використовуються кошти військового бюджету, чи здійснюється реформування Збройних сил, їх модернізація та переозброєння.

Ми чуємо про якусь агресію, в той же час ми не чуємо те, що обороноздатність Збройних сил зросла значно більше, ніж Російської Федерації

«Ми не знаємо, на що витрачаємо гроші, ми чуємо про якусь агресію, в той же час ми не чуємо те, що обороноздатність Збройних сил зросла значно більше, ніж Російської Федерації, завдяки прийняттю на озброєння сучасних танків, які випускаються харківським заводом, іншого сучасного озброєння», – каже експерт.

Він вказує на відсутність цивільного демократичного контролю над Збройними силами, оборонного планування. Недоліком називає і те, що Державна програма розвитку Збройних сил України до 2020 року, затверджена Президентом наприкінці березня, не оприлюднюється, бо визнана державною таємницею, тоді як попередні подібні програми ставали відомими громадськості.

Утаємниченість породжує недовіру до влади, наголошує Ігор Козій, і зазначає, що українське суспільство має вимагати від влади серйозних ключових реформ як в оборонній, так і в інших сферах, оскільки війна є інструментом прискорення соціальних процесів.