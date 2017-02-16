НАТО хоче краще контролювати ситуацію в Чорному морі і на воді, і з повітря

Брюссель – Союз НАТО посилює свою присутність у Чорному морі: вісім країн-союзниць альянсу нададуть для цього штабний персонал для багатонаціональної бригади, що базуватиметься в Румунії і стане основою цього посилення, ще п’ять країн зобов’язалися надати свої сухопутні та військово-повітряні сили для навчань і патрулювання. Про це стало відомо після нинішньої зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі. Альянс запевняє, що ці кроки роблять виключно з оборонними цілями, тим часом із Москви лунає, що це не що інше, як намагання поглибити конфронтацію.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у четвер анонсував посилення наземного, повітряного та морського компонентів у басейні Чорного моря для збору інформації про ситуацію, а також для проведення навчань.

«Сьогодні ми домовилися щодо двох додаткових морських заходів: це розширення військово-морської присутності НАТО в Чорному морі для посилення підготовки, навчань і обізнаності із ситуацією, а також функція морської координації для наших постійних військово-морських сил при взаємодії з іншими силами союзників у регіоні Чорного моря», – заявив керівник НАТО.

В альянсі пояснюють: із моменту незаконної анексії Криму Росією з наступною його мілітаризацією та агресії Росії на сході України союз НАТО розпочав прискорену адаптацію до нових безпекових реалій.

Зокрема, альянс вирішив розмістити чотири багатонаціональні батальйони на своїх східних кордонах, що мають бути цілком боєздатними у червні. Нині ж вирішили посилити присутність військово-морських сил НАТО в Чорному морі. Все – виключно збалансовано і все для оборони, пояснює Столтенберґ.

«Все, що ми здійснюємо, – каже він, – буде у рамках міжнародних зобов’язань НАТО. Кілька наших держав-союзниць мають вихід до Чорного моря – це Туреччина, Болгарія, Румунія. Ми також маємо там держави-партнери – Україну і Грузію. Тим часом збільшення присутності в цьому регіоні буде збалансоване, оборонне і ніяким чином не матиме на меті провокацію конфлікту чи ескалацію напруженості».

Керівник НАТО додає, що не суперечитиме це й так званій «конвенції Монтре» – документові, ухваленому у 1936 році у Швейцарії, який встановив режим перебування військових кораблів у Чорному морі.

НАТО в Чорному морі «підірве безпеку регіону» – Кремль

Військові командувачі Росії тим часом застерігають, що, мовляв, це підірве безпеку регіону. Зокрема, російський міністр оборони Сергій Шойгу на початку лютого заявляв, що все тримає під контролем.

«На навчання у Чорне море увійшло та продовжує входити велике угруповання кораблів НАТО, – заявив він. – Рішенням Генерального штабу й командувача Південного військового округу всі дії для контролю за заходом цього угруповання і його роботою в Чорному морі, звичайно, ухвалені».

Водночас президент Росії Володимир Путін у четвер, виступаючи на засіданні Федеральної служби безпеки, відреагував на новини з Брюсселя так: мовляв, Росію «провокують, постійно намагаються втягнути у конфронтацію й не перестають втручатися у її внутрішні справи для дестабілізації суспільно-політичної ситуації» – так цитують слова Путіна російські урядові ЗМІ.

«Мало сумнівів» у втручанні Росії у вибори в демократичних державах, разом із США – Маттіс

Представник нової адміністрації США, міністр оборони Джеймс Маттіс, який вперше на цій посаді відвідав НАТО, нині зазначив, що аби було можна налагодити діалог із Москвою, росіянам спершу буде слід довести, що вони виконують свої зобов’язання і перед міжнародною спільнотою, і в рамках угоди Росія – НАТО.

«Щодо Росії, то вони повинні жити згідно із міжнародним законом, як ми цього очікуємо від дозрілих націй на планеті, – вважає керівник Пентагону. – Ми ще не в змозі просто зараз співпрацювати на військовому рівні, але наші політичні лідери будуть намагатися знайти спільну мову або шлях вперед, на якому Росія виконуватиме свої зобов’язання».

Водночас Джеймс Маттіс, коментуючи вірогідність втручання Росії у останню президентську виборчу кампанію в США, зазначив: «мало сумнівів у тому, що Росія втручалася у вибори».

«Зараз я просто скажу, що є дуже мало сумнівів в тому, що вони (росіяни – ред.) втрутилися або намагалися втрутитися в низку виборів у демократичних країнах», – заявив Маттіс після засідання міністрів оборони НАТО у Брюсселі.

Після незаконної окупації Криму та підтримки сепаратистів на Донбасі союз НАТО припинив усю військову співпрацю з Росією, водночас залишаючи відкритими дипломатичні канали.