Північноатлантична рада НАТО продовжує пристосування альянсу до нових викликів – Столтенберґ

Міністри оборони 28 держав-членів НАТО 16 лютого розглянуть перебіг розгортання батальйонів НАТО у східній Європі, можливості протистояння кібернетичній агресії й загрозам гібридної війни, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Міністри зібралися на засіданні Північноатлантичної ради – головного органу альянсу, який ухвалює політичні рішення.

«Ми розглянемо хід розгортання наших чотирьох багатонаціональних бойових груп у східній частині Північноатлантичного союзу. Крім цього, ми обговоримо, як більш ефективно протистояти кібернападам, які трапляються частіше і стають складнішими. Ми обговоримо також загрозу гібридної війни і шляхи підвищення стійкості наших суспільств», – повідомив відкриваючи засідання генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Керівник альянсу пояснив, що таким чином Північноатлантичний союз продовжить адаптуватися до нових викликів, «щоб гарантувати безпеку наших країн".

Від часу незаконної анексії Криму Росією та її військово-політичної підтримки сепаратистів на сході України НАТО розпочало пришвидшену адаптацію до нових безпекових реалій.

Напередодні голова альянсу заявив: «Ми розміщуємо чотири багатонаціональні бойові групи в Естонії, Латвії, Литві та Польщі, щоб надіслати чіткий сигнал рішучості та готовності НАТО захищати будь-якого союзника». Крім того, за його словами, союз НАТО констатував стрімке збільшення кількості кібератак та кіберінцидентів. «Атаки були складнішими, інтенсивнішими і ми отримували інформацію також від багатьох союзників НАТО про різні кіберінциденти та кіберзагрози», – заявив Столтенберг. Він нагадав, що у 2016 році кількість кібератак на ресурси НАТО збільшилася на 60% у порівнянні з 2015 роком.

У Брюсселі міністри оборони країн НАТО 16 лютого завершують дводенну зустріч, в якій вперше бере участь новий міністр оборони США Джеймс Маттіс.