Події у Сирії – наймасштабніша поразка Росії після розпаду СРСР – Жданов

Гості передачі «Ваша Свобода»: Олег Жданов, військовий експерт; Євген Кисельов, журналіст, телеведучий.

Ракетний удар США по авіабазі Башара Асада в Сирії є свідченням наймасштабнішої поразки президента Росії Володимира Путіна. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода військовий експерт Олег Жданов. Гра, в яку намагалася грати Москва останніх два роки на Близькому Сході, сьогодні закінчилася провалом, констатував зі свого боку телеведучий Євген Кисельов. Водночас він зауважив, що на Сирію, зрештою, Росія може махнути рукою. А в Україні Путін гібридну війну навряд чи припинить.

Олександр Лащенко: Пане Жданов, у Сирії давно триває громадянська війна із залученням зовнішніх сил. Хімічні атаки відбуваються не вперше. Найрезонансніша – у 2013 році. Однак тоді з боку Заходу силової відповіді не було, тепер ми її спостерігаємо. Що це означатиме?

США зайняли позицію повного ігнорування Росії. Путін вирішив нагадати про себе. Нагадати звичайним озброєнням – жодного резонансу. Хімічну – будь ласка

​Олег Жданов (переклад): Це політичний хід з боку Російської Федерації. Путіна забули, останні чотири місяці ніхто не згадує ні про нього, ні про Росію. США зайняли позицію повного ігнорування Росії. Тому Путін вирішив нагадати про себе. Нагадати звичайним озброєнням – Алеппо стерли з поверхні землі. Жодного резонансу в світі. Всі висловили стурбованість і... все. Сьогодні навряд чи хтось спроможеться застосувати ядерну зброю. Навіть Путін. Хімічну – будь ласка.

– Хімічну зброю застосували з відома президента Росії Путіна?

Башар Асад сьогодні більше схожий на співробітника адміністрації президента Росії, ніж на президента такої держави, як Сирія. Без вказівки Росії Асад не робить взагалі нічого

​Олег Жданов: Звісно. Башар Асад сьогодні більше схожий на співробітника адміністрації президента Росії, ніж на президента такої держави, як Сирія. Без погодження, дозволу або без вказівки Росії Асад не робить взагалі нічого. Вони дали зрозуміти, що у будь-який момент можуть Асада зробити розмінною монетою у переговорному процесі зі США. Ця атака була здійснена з однією метою, щоб вийти на прямі переговори президентів США і Росії. Путін підняв ставки до такого міжнародного воєнного протистояння, що далі вже нікуди, далі – війна.

Немає удару у відповідь по кораблях США. Путіну залишилося шукати аркуш з промовою Єльцина: «Я втомився – я йду»

Якщо до цього часу немає удару у відповідь по кораблях США, які випустили ракети «Томагавк», значить, Путіну залишилося шукати аркуш з промовою Бориса Єльцина: «Я втомився – я йду».

Така поразка для Росії перша від моменту розпаду СРСР. Путіну жорстко й безапеляційно вказали на місце у світовій ієрархії. Багатополярний світ побудувати не вдалося

На міжнародному політичному рівні така поразка для Російської Федерації, по-моєму, перша за весь час її незалежності, від моменту розпаду СРСР. Фактично Путіну жорстко й безапеляційно вказали на його місце у світовій ієрархії, ніхто з ним не сяде за стіл. Багатополярний світ побудувати не вдалося. Я думаю, що на цьому його спроби мають скінчитися.

– Пане Кисельов, після цих подій у Сирії Дональд Трамп змінив свою позицію не лише щодо Башара Асада, а й Путіна?

​Євген Кисельов (переклад): Ви думаєте, що пан Трамп дійсно мав намір «у засмок» дружити з Путіним? У параноїдальних мізках Путіна це могло існувати. Та й у Сергія «фон Ріббентроповича» Лаврова можуть бути такі галюцинації. Ніхто не збирався дружити з Росією. Те, що сталося, і та істерика, в якій Лавров перебуває, і та гра, в яку намагалася грати Росія останніх два роки на Близькому Сході, сьогодні закінчилася провалом.

– А гра, яку веде Путін в Україні, тепер зміниться у зв’язку з тим, що стосунки Росії і США можуть загостритися?

Росії Сирія на фіг не треба. Єдина причина, чому Путін вирішив влізти в Сирію – спроба змусити Захід, «не києм, так палицею», визнати Росію рівноправним партнером

​Євген Кисельов: Ситуація на Близькому Сході – одне, ситуація в Україні – інше. У Росії немає ніяких інтересів і ніяких можливостей на Близькому Сході. Сирія їй, вибачте на слові, на фіг не треба. Єдина причина, чому Путін вирішив влізти в Сирію – спроба шантажу Заходу, змусити «не києм, так палицею» визнати Росію рівноправним партнером. Колись СРСР дійсно постачав зброю, радників, надавав безоплатну допомогу на мільярди доларів. У нинішньої Росії таких можливостей немає.

Росія відчайдушно боїться, що український шлях розвитку виявиться успішним

На відміну від Сирії, на жаль, в Україні Росія має інтереси. На території України були російські капітали, власність, крупні політичні гравці, які діяли в інтересах Росії. Кордони Росії межують з Україною. Росія відчайдушно боїться, що український шлях розвитку виявиться успішним.

На Сирію, зрештою, Росія може махнути рукою. А на Україну, боюся, просто так рукою не махне і продовжуватиме цю гібридну війну. На жаль.

– Пане Кисельов, чи може сирійська кампанія відбирати усі ресурси в Росії?

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Запас міцності у путінського режиму, на жаль, ще є

​Євген Кисельов: Є в Україні горе-аналітики, які передбачають падіння путінського режиму якщо не завтра, то точно післязавтра. На жаль, нафта-матінка добувається, як і раніше, хоч і ціна на неї не така, яка була кілька років тому. І газ добувається, трішки, але в бюджет капає. Народ пристосувався вже до іншого рівня доходів і цін. Подобається нам це чи ні, але запас міцності у путінського режиму, на жаль, ще є.

– Пане Жданов, Сирія не стане для Путіна другим Афганістаном?

У Сирії 4,5 тисячі військовослужбовців. На території України 10 тисяч військовослужбовців збройних сил Російської Федерації у складі регулярних частин

​Олег Жданов: Не стане, тому що географічне розташування Росії і Сирії, скажімо так, ускладнене. Там був відкритий кордон – СРСР вводив туди все, що хотів. Зараз там затишшя воєнне, бо Туреччина закрила Босфор і Дарданелли для вантажів подвійного призначення. Російська Федерація не може постачати угруповання. На сьогодні у Сирії близько 4-4,5 тисячі військовослужбовців: одна неповна бригада і авіаційна ударна група.

За даними нашої розвідки, на території України близько 9-10 тисяч військовослужбовців збройних сил Російської Федерації у складі регулярних частин. Плюс сформовані перший і другий армійські корпуси на окупованих територіях у Луганській і в Донецькій областях. Їх я теж відніс би до збройних сил Російської Федерації, скажімо, резервної армії. Близько 40-45 тисяч – на сьогодні оцінюється угруповання військ на окупованих територіях.

– А чи не буде зараз повторення політики Рейгана проти СРСР?

Головна мета Трампа – розпочати Холодну війну

​Олег Жданов: Головна мета Трампа – розпочати Холодну війну. Він же ж обіцяв зробити Америку великою. Найшвидше і найкраще штовхає економіку догори оборонне замовлення. Для цього потрібна або війна (війни немає), або ж гонка озброєнь.

Удар ракетний ще раз підтверджує, що багатополярний світ, про побудову якого у 2014 році оголосив Путін, все, що він там набудував, його картковий будинок, зруйнований одним ракетним ударом.

Шойгу казав, що небо Сирії закрите, все збиватимемо. Навіть не побачили ракет. Американці казали, що у них там С-300, С-400, яких ніхто не бачив. Різниця у поколіннях озброєнь Росії і США – просто колосальна!

Якщо мова про воєнне протистояння, то нагадаю заяву Шойгу, який сказав, що небо Сирії закрите, все збиватимемо. Так вони навіть не побачили цих ракет. Американці їх попередили. Вони казали, що у них там С-300, С-400, яких ніхто не бачив, але вони кажуть, що існує. Ні перехоплення, ні протиракетної оборони, нічого. Різниця у поколіннях озброєнь Росії і США – просто колосальна!

– А можна Україні сподіватися на те, що США почнуть постачання летальної зброї чи ні?

Олег Жданов: Думаю, що так. Підкріплення питання – підписання в Оттаві міністром оборони Степаном Полтораком широкомасштабної військової угоди між Канадою і Україною.