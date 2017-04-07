США, що головують у Раді безпеки ООН, вирішили провести засідання щодо Сирії відкритим

Сполучені Штати Америки, які цього місяця головують у Раді безпеки ООН, вирішили провести засідання Ради безпеки з приводу останніх подій у Сирії відкритим.
Як повідомила постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі, вранці про термінове засідання Ради безпеки на цю тему попросила Болівія з тим, щоб засідання було закритим.
«Сполучені Штати, що головують цього місяця, вирішили, що сесія буде проведена відкрито. Будь-якій країні, яка вирішить захищати звірства сирійського режиму, доведеться робити це на очах усієї громадськості, щоб це почув увесь світ», – заявила вона.
Уночі на п’ятницю США здійснили ракетний удар по одній із військово-повітряних баз сирійських урядових військ, знищивши частину літаків та інфраструктури на ній. У Вашингтоні дали знати, що це відповідь на попередні дії сирійської урядової авіації, яка, діючи саме з цієї авіабази Шайрат, застосувала хімічні боєприпаси в контрольованому протиурядовими повстанцями місті Хан-Шейхун у провінції Ідліб раніше цього тижня, внаслідок чого понад 80 людей загинули і ще сотні потерпіли. Президент США Дональд Трамп назвав той хімічний повітряний удар «страхітливим».
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Крок США підтримала низка їхніх союзників із лав західних і арабських країн. Росія й Іран, що підтримують владний режим Сирії, натомість різко засудили ракетний удар США, назвавши його «порушенням суверенітету Сирії».
Напередодні удару США Росія заблокувала в Раді безпеки ООН ухвалення резолюції, яку підготували західні країни у відповідь на хімічний удар сирійських військ.
Сирія і Росія заперечують, що то був хімічний удар, і заявляють, що сирійська авіація знищила «завод і склад хімічної зброї» повстанців. Повстанці відкинули наявність у них хімічної зброї. Фахівці з такої зброї заявили, що заподіяні ураження могли спричинити тільки бойові хімічні боєприпаси, але не ймовірне руйнування складу саморобних отруйних речовин.
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