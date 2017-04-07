Іран засудив удар США по авіабазі в Сирії

Іран вважає «руйнівним і небезпечним» ракетний удар, завданий військовими США по авіабазі Шайрат у Сирії. Про це 7 квітня заявив речник міністерства закордонних справ Ірану, якого цитує інформаційне агентство ISNA.

Тегеран вважає, що такі дії США «ускладнять ситуацію в Сирії і в регіоні».

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков передав, що президент Росії Володимир Путін вважає ракетний удар США по Сирії порушенням міжнародного права.

«Президент Путін вважає американські удари по Сирії агресією проти суверенної держави на порушення норм міжнародного права, причому під надуманим приводом», – сказав Пєсков.

Військові США вночі 7 квітня атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром Шайрат на заході Сирії. Метою атаки були злітно-посадкові смуги, літаки і заправні станції. Це стало відповіддю на загибель десятків людей внаслідок хімічної атаки в провінції Ідліб.

Безпосередньо перед атакою заступник посла Росії в ООН Володимир Сафронков попередив про «негативні наслідки», якщо Сполучені Штати здійснять удари по Сирії.

Сирія заперечує, що здійснила у вівторок повітряний удар по місту Хан-Шейхун із застосуванням хімічної зброї. Сирія заявляє, що хімічне отруєння настало через те, що її літаки знищили «завод і склад хімічної зброї терористів», як Дамаск називає всіх своїх супротивників. Цю версію підтримує Росія, яка в середу заблокувала ухвалення резолюції Ради безпеки ООН із приводу цього хімічного удару.

Натомість цю версію відкинули фахівці з хімічної зброї. Вони заявили, що таке ураження, що сталося в Хан-Шейхуні, можливе тільки внаслідок застосування хімічних речовин армійського рівня, доставлених воєнними засобами, але його неможливо досягти знищенням гаданого складу саморобних отруйних речовин.