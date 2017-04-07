МЗС України: дії США в Сирії треба підтримати для запобігання подальшим воєнним злочинам

Україна підтримує дії США, які атакували авіабазу сил президента Сирії Башара Асада після того, як внаслідок хімічної атаки на утримуване повстанцями сирійське місто загили десятки людей, заявляє українське Міністерство закордонних справ.

«Дії США мають бути підтримані для запобігання подальшим воєнним злочинам режиму, зокрема проти мирного населення», – йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті МЗС 7 квітня.

У МЗС наголосили, що будь-яке застосування хімічної зброї, що є одним з видів зброї масового знищення, є «кричущим порушенням міжнародного права і воєнним злочином».

«Винуватці мають бути безумовно притягнуті до відповідальності. Безкарність порушника міжнародного права, який застосовує хімічну зброю, веде до подальших злочинів з його боку. Хронічне блокування Росією роботи Ради безпеки ООН є неприйнятним і має отримати належну оцінку», – заявили в українському зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС також додали, що «спонсори і ті, хто покриває злочинний сирійський режим», також несуть відповідальність за використання зброї масового знищення і жертви серед цивільного населення в Сирії.

Військові США вночі 7 квітня атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром Шейрат на заході Сирії. Метою атаки були злітно-посадкові смуги, літаки і заправні станції.

4 квітня внаслідок повітряного удару із застосуванням хімічної зброї по місту Хан-Шейхун, що перебуває під контролем повстанців, загинули щонайменше 86 людей. Влада США відповідальність за цей напад поклала на сирійський уряд. Влада ж Сирії заявила, що хімічне отруєння настало через те, що її літаки знищили «завод і склад хімічної зброї терористів», як Дамаск називає всіх своїх супротивників. Цю версію підтримує Росія, яка 5 квітня заблокувала ухвалення резолюції Ради безпеки ООН із приводу цього хімічного удару.

Натомість цю версію відкинули фахівці з хімічної зброї. Вони заявили, що ураження, яке сталося в Хан-Шейхуні, можливе тільки внаслідок застосування хімічних речовин армійського рівня, доставлених воєнними засобами, але його неможливо досягти знищенням саморобних отруйних речовин.