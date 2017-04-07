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07 Квітень 2017, Київ 08:06
Новини | Міжнародні

США атакували в Сирії авіабазу сил Асада

Так виглядає нічний пуск ракет «Томагавк», ілюстративне фото

Військові США вночі 7 квітня атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром Шейрат на заході Сирії. Метою атаки були злітно-посадкові смуги, літаки і заправні станції. Це стало відповіддю на загибель десятків людей внаслідок хімічної атаки в провінції Ідліб.

Такий крок є першим за шість років громадянської війни в Сирії прямим американським нападом на лояльні президентові Башару Асаду сили, а також найвагомішим військовим наказом президента США Дональда Трампа від часу вступу на посаді президента. Ракетний удар свідчить про різкий розворот у політиці Трампа, який торік вів передвиборчу кампанію, виступаючи проти втягування США в близькосхідні конфлікти.

Але після загибелі щонайменше 86 людей у місті Хан-Шейхун внаслідок авіанальоту сил Асада його риторика змінилася. Президент США сказав, що його вразили відеокадри і фотографії померлих від отруєння хімічними речовинами дітей, і Асад «перетнув багато ліній для мене».

У середу постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі на засіданні Ради безпеки заявила, що, «коли Організація Об’єднаних Націй постійно не здатна виконати свій обов’язок і діяти колективно, в житті держав настає час, коли ми змушені діяти самостійно».

Безпосередньо перед атакою заступник посла Росії в ООН Володимир Сафронков попередив про «негативні наслідки», якщо Сполучені Штати здійснять удари по Сирії.

Сирія заперечує, що здійснила у вівторок повітряний удар по місту Хан-Шейхун із застосуванням хімічної зброї. Сирія заявляє натомість, що хімічне отруєння настало через те, що її літаки знищили «завод і склад хімічної зброї терористів», як Дамаск називає всіх своїх супротивників. Цю версію підтримує Росія, яка в середу заблокувала ухвалення резолюції Ради безпеки ООН із приводу цього хімічного удару.

Натомість цю версію відкинули фахівці з хімічної зброї. Вони заявили, що таке ураження, що сталося в Хан-Шейхуні, можливе тільки внаслідок застосування хімічних речовин армійського рівня, доставлених воєнними засобами, але його неможливо досягти знищенням гаданого складу саморобних отруйних речовин.

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