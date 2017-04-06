У США повідомили про можливість воєнної відповіді на хімічний напад у Сирії

У США повідомляють, що адміністрація президента Дональда Трампа, можливо, розглядає ймовірні воєнні відповіді на очевидне використання хімічної зброї силами президента Сирії Башара аль-Асада проти його супротивників.

Як сказав агентству «Ройтерз» на умовах анонімності один із посадовців США, Пентагон і Білий дім ведуть інтенсивні консультації щодо можливих кроків, серед яких розглядають запровадження зони заборони польотів для сирійської військової авіації або застосування проти сирійських урядових сил ударів крилатих ракет.

За словами цього джерела, міністр оборони США Джим Маттіс і радник із національної безпеки Герберт Раймонда МакМастер уже мали зустріч із цього приводу, і тепер голова Міноборони запланував політ до Флориди, де президент Дональд Трамп зустрічається з головою Китаю Сі Цзіньпіном.

Раніше в четвер Дональд Трамп заявляв, що у відповідь на хімічний удар у Сирії «щось має статися», а державний секретар США Рекс Тіллерсон назвав цей удар «серйозною справою» й додав, що вона «вимагає серйозної відповіді».

Але в Білому домі наголошують, що Трамп не буде оголошувати свого рішення наперед.

У середу постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі на засіданні Ради безпеки заявила, що, «коли Організація Об’єднаних Націй постійно не здатна виконати свій обов’язок і діяти колективно, в житті держав настає час, коли ми змушені діяти самостійно».

Сирія заперечує, що здійснила у вівторок повітряний удар по контрольованому повстанцями місті Хан-Шейхун у провінції Ідліб із застосуванням хімічної зброї, внаслідок чого загинули понад 80 людей і ще сотні потерпіли. Сирія заявляє натомість, що хімічне отруєння настало через те, що її літаки знищили «завод і склад хімічної зброї терористів», як Дамаск називає всіх своїх супротивників. Цю версію підтримує Росія, що є головним союзником сирійської влади і в середу заблокувала ухвалення резолюції Ради безпеки ООН із приводу цього хімічного удару

Натомість цю версію відкинули фахівці з хімічної зброї. Вони заявили, що таке ураження, що сталося в Хан-Шейхуні, можливе тільки внаслідок застосування хімічних речовин армійського рівня, доставлених воєнними засобами, але його неможливо досягти знищенням гаданого складу саморобних отруйних речовин.