У США закликають Росію переглянути відносини з Асадом

Американські високопосадовці після хімічної атаки в сирійському місті Хан-Шейхун закликали Росію переглянути відносини з президентом Сирії Башаром Асадом.

Віце-президент США Майк Пенс сказав, що немає «жодних сумнівів», що сирійський уряд стоїть за нападом, який забрав життя десятків людей. Пенс закликав Росію виконати свою частину угоди, яка має на меті знищення хімічної зброї в Сирії.

В інтерв’ю телеканалу Fox News 5 квітня Пенс сказав, що настав час для Москви «тримати слово щодо того, що вони зробили для ліквідації хімічної зброї, щоб вона більше не загрожувала людям у цій країні». Віце-президент США звинуватив попередню адміністрацію Барака Обами через укладену в 2013 році угоду щодо хімічної зброї в Сирії, заявивши, що це призвело до найгіршої хімічної атаки за більш ніж чотири роки.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон також заявив, що «для росіян справді настав час подумати про свою постійну підтримку режиму Асада».

Емоційно відреагував на повідомлення та відеокадри з Сирії президент США Дональд Трамп. «Цей напад на дітей сильно вплинув на мене. Це було жахливо. Я дивився і бачив це, і немає нічого гіршого, ніж це», – сказав Трамп.

За даними Бюро спостереження за правами людини в Сирії, що має інформаторів на місцях подій, станом на середу число загиблих унаслідок повітряного удару з застосуванням хімічної зброї в Хан-Шейхуні зросло до вже не менш ніж 72 людей, з них близько половини – жінки й діти.