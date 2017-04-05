Ймовірна хімічна атака в Сирії. Захід звинувачує Асада і Росію

Кількість загиблих внаслідок імовірної хімічної атаки в Сирії зросла до 75 осіб. Рада безпеки ООН провела екстрене засідання для обговорення резолюції, що засуджує напад. Але резолюцію, авторами якої є дипломати країн Заходу, наразі не поставили на голосування. Захід покладає відповідальність за напад на сирійського президента Башара аль-Асада і Росію, яка підтримує цей режим. У Москві ж звинувачення відкидають і заявляють: винні «терористи».

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75 людей загинули, понад 200 постраждали у Сирії через ймовірну хімічну атаку – такими є нові цифри. Близько половина загиблих – це жінки і діти. Раніше у середу повідомляли про 72 загиблих, але, за інформацією Міністерства охорони здоров’я Туреччини, ще 3 постраждалих в атаці померли в турецькій лікарні.

Якщо факт хімічної атаки підтвердиться, це стане найбільшим одночасним застосуванням хімічної зброї у Сирії з часу нападу у передмісті Дамаска у серпні 2013 року

«Якщо факт хімічної атаки підтвердиться, це стане найбільшим одночасним застосуванням хімічної зброї у Сирії з часу нападу у передмісті Дамаска у серпні 2013 року», – заявив верховний представник ООН з питань роззброєння Кім Вон Су 5 квітня під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

Атака сталася у контрольованому антиурядовими повстанцями сирійському місті Хан-Шейхун у провінції Ідліб вранці 4 квітня. Місцеві медики припустили, що був застосований нервово-паралітичний газ зарин.

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Захід звинувачує аль-Асада і Росію

США та ЄС відповідальність за напад покладають на владу президента Сирії Башара аль-Асада.

Атака на дітей у Сирії мала великий вплив на мене. Це було жахливо. Я це дивився і бачив це

Президент США Дональд Трамп назвав хімічну атаку у Сирії «жахливою образою людства». Під час зустрічі з королем Йорданії, відповідаючи на запитання журналістів щодо того, чи переглянув він політику стосовно Сирії, Трамп відповів: «Ви побачите».

«Атака на дітей у Сирії мала великий вплив на мене. Це було жахливо. Я це дивився і бачив це», – наголосив Трамп.

Всі, хто підтримує режим, поділяє моральну і політичну відповідальність за ситуацію

Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що відповідальність лежить не лише на сирійському режимові, але й на тих, хто його підтримує.

«Сирійський режим несе відповідальність за звірства. Але всі, хто підтримує режим, поділяє моральну і політичну відповідальність за ситуацію», – заявив Туск 5 квітня на прес-конференції в Афінах.

Москва каже про відповідальність «терористів»

Москва ж, яка має право вето у Раді безпеки ООН, захищає свого сирійського союзника. У Міністерстві оборони Росії заявили, що забруднення стало результатом витоку з контрольованого сирійськими повстанцями сховища хімічної зброї, який нібито стався після авіаудару сирійських урядових сил.

«Учора у період з 11:30 до 12:30 за місцевим часом сирійська авіація завдала удару у районі східної околиці населеного пункту Хан-Шейхун по великому складу боєприпасів терористів і скупченню військової техніки. На території цього складу перебували цехи із виробництва фугасів, нашпигованих отруйними речовинами. Ці боєприпаси з отруйними речовинами також використовувалися бойовиками у сирійському Алеппо, коли наприкінці минулого року їхнє використання зафіксували російські військові фахівці. Постраждалі від отруєння у Хан-Шейхуні мають точно такі ж симптоми, як і постраждалі в Алеппо восени минулого року», – сказав напередодні представник Міністерства оборони Росії Ігор Конашенков.

Представники Заходу і Росії вчергове не порозумілися

Але, як заявив представник Великої Британії в ООН Метью Рікрофт, немає свідчень, щоб у Сирії якась сторона конфлікту, окрім сил аль-Асада, мала таку хімічну зброю.

«Росія скаже, що у нас немає достатньої інформації про атаку, але наразі все свідчить, що атака, вчинена за допомогою авіації, тривала упродовж кількох годин. Ми бачимо ознаки використання отруйної речовини нервово-паралітичної дії для вбивства понад 100 людей і сотень поранених», – заявив Рікфорт у середу на засіданні Ради безпеки ООН.

У відповідь Володимир Сафронов, який наразі представляє в ООН Росію, назвав позицію представника Лондона «безвідповідальною» і «непрофесійною».

«Це пояснюється тим, що ви нічого не робите для нормалізації ситуації в Сирії, а лише робите єдине – вкидаєте у Раду безпеки провокаційні проекти», – зазначив Сафронов.

Представниця США в ООН не виключає самостійних дій

Якби Росія виконувала свої зобов’язання, то не лишилося б ніякої хімічної зброї для використання сирійським режимом. Аль-Асад, Росія й Іран не зацікавлені у мирі

Представниця США в ООН Ніккі Гейлі під час виступу у Раді безпеки назвала Башара аль-Асада «безсовісним чоловіком». «Якби Росія виконувала свої зобов’язання, то не лишилося б ніякої хімічної зброї для використання сирійським режимом. Тут правда очевидна. Аль-Асад, Росія й Іран не зацікавлені у мирі», – наголосила Ніккі Гейлі.

«Коли ООН систематично не виконує свої зобов’язання діяти разом, настав час це робити країнам, нас штовхають робити власні кроки», – наголосила Гейлі.

Конфлікт триває

Першого квітня представник ООН щодо Сирії Стефан де Містура повідомив, що під час п’ятого раунду мирних переговорів в Астані між лідерами сирійської опозиції та представниками уряду досягнуто прогресу, але до мирної угоди ще далеко. Він висловив занепокоєння щодо статусу угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва Росії, Ірану і Туреччини. Де Містура закликав три країни, які спонсорують переговори в Астані, «оживити угоду припинення вогню».

Збройний конфлікт у Сирії почався у березні 2011 року з протестів проти президента Башара аль-Асада. Відтоді щонайменше 300 тисяч людей загинули і мільйони були змушені покинути домівки через бойові дії, що створило одну з найбільших міграційних криз у в Європі з часів Другої світової війни. У конфлікті також беруть участь бойовики угруповання «Ісламська держава», які воюють фактично проти обох сторін – уряду і повстанців. Росія допомагає урядовим сирійським силам зброєю та авіацією.