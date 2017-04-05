Ймовірна хімічна атака в Сирії. Захід звинувачує Асада і Росію

Кількість загиблих внаслідок імовірної хімічної атаки в Сирії зросла до 75 осіб. Рада безпеки ООН провела екстрене засідання для обговорення резолюції, що засуджує напад. Але резолюцію, авторами якої є дипломати країн Заходу, наразі не поставили на голосування. Захід покладає відповідальність за напад на сирійського президента Башара аль-Асада і Росію, яка підтримує цей режим. У Москві ж звинувачення відкидають і заявляють: винні «терористи».
75 людей загинули, понад 200 постраждали у Сирії через ймовірну хімічну атаку – такими є нові цифри. Близько половина загиблих – це жінки і діти. Раніше у середу повідомляли про 72 загиблих, але, за інформацією Міністерства охорони здоров’я Туреччини, ще 3 постраждалих в атаці померли в турецькій лікарні.
Якщо факт хімічної атаки підтвердиться, це стане найбільшим одночасним застосуванням хімічної зброї у Сирії з часу нападу у передмісті Дамаска у серпні 2013 року
«Якщо факт хімічної атаки підтвердиться, це стане найбільшим одночасним застосуванням хімічної зброї у Сирії з часу нападу у передмісті Дамаска у серпні 2013 року», – заявив верховний представник ООН з питань роззброєння Кім Вон Су 5 квітня під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.
Атака сталася у контрольованому антиурядовими повстанцями сирійському місті Хан-Шейхун у провінції Ідліб вранці 4 квітня. Місцеві медики припустили, що був застосований нервово-паралітичний газ зарин.
Дивитися повну версію інфографіки ТУТ
Захід звинувачує аль-Асада і Росію
США та ЄС відповідальність за напад покладають на владу президента Сирії Башара аль-Асада.
Атака на дітей у Сирії мала великий вплив на мене. Це було жахливо. Я це дивився і бачив це
Президент США Дональд Трамп назвав хімічну атаку у Сирії «жахливою образою людства». Під час зустрічі з королем Йорданії, відповідаючи на запитання журналістів щодо того, чи переглянув він політику стосовно Сирії, Трамп відповів: «Ви побачите».
«Атака на дітей у Сирії мала великий вплив на мене. Це було жахливо. Я це дивився і бачив це», – наголосив Трамп.
Всі, хто підтримує режим, поділяє моральну і політичну відповідальність за ситуацію
Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що відповідальність лежить не лише на сирійському режимові, але й на тих, хто його підтримує.
«Сирійський режим несе відповідальність за звірства. Але всі, хто підтримує режим, поділяє моральну і політичну відповідальність за ситуацію», – заявив Туск 5 квітня на прес-конференції в Афінах.
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Москва каже про відповідальність «терористів»
Москва ж, яка має право вето у Раді безпеки ООН, захищає свого сирійського союзника. У Міністерстві оборони Росії заявили, що забруднення стало результатом витоку з контрольованого сирійськими повстанцями сховища хімічної зброї, який нібито стався після авіаудару сирійських урядових сил.
«Учора у період з 11:30 до 12:30 за місцевим часом сирійська авіація завдала удару у районі східної околиці населеного пункту Хан-Шейхун по великому складу боєприпасів терористів і скупченню військової техніки. На території цього складу перебували цехи із виробництва фугасів, нашпигованих отруйними речовинами. Ці боєприпаси з отруйними речовинами також використовувалися бойовиками у сирійському Алеппо, коли наприкінці минулого року їхнє використання зафіксували російські військові фахівці. Постраждалі від отруєння у Хан-Шейхуні мають точно такі ж симптоми, як і постраждалі в Алеппо восени минулого року», – сказав напередодні представник Міністерства оборони Росії Ігор Конашенков.
Представники Заходу і Росії вчергове не порозумілися
Але, як заявив представник Великої Британії в ООН Метью Рікрофт, немає свідчень, щоб у Сирії якась сторона конфлікту, окрім сил аль-Асада, мала таку хімічну зброю.
«Росія скаже, що у нас немає достатньої інформації про атаку, але наразі все свідчить, що атака, вчинена за допомогою авіації, тривала упродовж кількох годин. Ми бачимо ознаки використання отруйної речовини нервово-паралітичної дії для вбивства понад 100 людей і сотень поранених», – заявив Рікфорт у середу на засіданні Ради безпеки ООН.
У відповідь Володимир Сафронов, який наразі представляє в ООН Росію, назвав позицію представника Лондона «безвідповідальною» і «непрофесійною».
«Це пояснюється тим, що ви нічого не робите для нормалізації ситуації в Сирії, а лише робите єдине – вкидаєте у Раду безпеки провокаційні проекти», – зазначив Сафронов.
Представниця США в ООН не виключає самостійних дій
Якби Росія виконувала свої зобов’язання, то не лишилося б ніякої хімічної зброї для використання сирійським режимом. Аль-Асад, Росія й Іран не зацікавлені у мирі
Представниця США в ООН Ніккі Гейлі під час виступу у Раді безпеки назвала Башара аль-Асада «безсовісним чоловіком». «Якби Росія виконувала свої зобов’язання, то не лишилося б ніякої хімічної зброї для використання сирійським режимом. Тут правда очевидна. Аль-Асад, Росія й Іран не зацікавлені у мирі», – наголосила Ніккі Гейлі.
«Коли ООН систематично не виконує свої зобов’язання діяти разом, настав час це робити країнам, нас штовхають робити власні кроки», – наголосила Гейлі.
Конфлікт триває
Першого квітня представник ООН щодо Сирії Стефан де Містура повідомив, що під час п’ятого раунду мирних переговорів в Астані між лідерами сирійської опозиції та представниками уряду досягнуто прогресу, але до мирної угоди ще далеко. Він висловив занепокоєння щодо статусу угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва Росії, Ірану і Туреччини. Де Містура закликав три країни, які спонсорують переговори в Астані, «оживити угоду припинення вогню».
Збройний конфлікт у Сирії почався у березні 2011 року з протестів проти президента Башара аль-Асада. Відтоді щонайменше 300 тисяч людей загинули і мільйони були змушені покинути домівки через бойові дії, що створило одну з найбільших міграційних криз у в Європі з часів Другої світової війни. У конфлікті також беруть участь бойовики угруповання «Ісламська держава», які воюють фактично проти обох сторін – уряду і повстанців. Росія допомагає урядовим сирійським силам зброєю та авіацією.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ