Туреччина: результати розтину доводять застосування хімічної зброї в Сирії

Влада Туреччини заявляє, що результати розтину загиблих внаслідок авіанальоту 4 квітня в сирійському місті Хан-Шейхун засвідчили застосування там хімічної зброї.

Як заявив турецький міністр юстиції Бекір Боздаг, у проведенні розтинів у Туреччині брали участь експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я.

За словами міністра, результати підтверджують, що «президент Сирії Башар Асад застосовує хімічну зброю».

ВООЗ наразі не коментувала проведене дослідження.

За останніми даними сирійських цивільних активістів, число жертв атаки на місто Хан-Шейхун у сирійській провінції Ідлід, яке контролюють повстанці, зросла до 86. Померли троє з 32-х поранених, доставлених на лікування до Туреччини.

США й інші західні країни звинувачують режим Асада в застосуванні забороненої зброї. Дамаск і його союзник Росія стверджують, що бомби, скинуті під час авіаудару, потрапили у склад вироблених бойовиками снарядів з отруйними речовинами. США заперечили цю заяву.