Рада безпеки ООН завершила дебати щодо хімічного нападу в Сирії без голосування щодо резолюції

Рада безпеки ООН завершила обговорення, але не стала голосувати щодо проекту резолюції з приводу повідомлень про повітряний удар із застосуванням хімічної зброї в Сирії, внаслідок якого у вівторок загинули десятки людей у підконтрольному повстанцям місті Хан-Шейхун.

За повідомленнями агентств, після того, як цей проект різко відкинула Росія, над його текстом продовжують роботу і винесуть на голосування пізніше – можливо, вже ввечері в середу за місцевим часом Нью-Йорка, хоча термінів дипломати не називали.

На засіданні постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі різко розкритикувала Росію і Китай за те, що раніше вони вже багато разів ветували схожі резолюції щодо Сирії, в яких ішлося про хоч якусь вину сирійської влади президента Башара аль-Асада. Показавши фотографії дітей, що потерпіли внаслідок хімічного удару, вона наголосила, що, «якщо нічого не робити, такі удари будуть тривати». За її словами, Асад не має ніяких заохочень припиняти хімічні удари, доки Росія продовжує захищати його режим від наслідків таких дій.

При цьому Гейлі наголосила: «Коли ООН послідовно нездатна виконати свій обов’язок і діяти колективно, в житті держав настає час, коли ми змушені самі взятися до дії». Вона не уточнила, які дії має на увазі.

Постійний представник Великої Британії в ООН Матью Райкрофт теж розкритикував Росію за те, що вона склала відповідальність на сирійську опозицію, заявивши, що літаки режиму Асада вдарили по складу боєприпасів опозиції. Але, наголосив він, «ми не бачили нічого, що наводило б на думку про те, що будь-які недержавні сили в Сирії мають таку хімічну зброю, що могла б викликати симптоми, які ми бачили вчора».

Заступник постійного представника Росії в ООН Володимир Сафронков натомість назвав ці та інші заяви британського представника «абсолютно безвідповідальними, зневажливими і непрофесійними». Він також твердив, що фото й відеоматеріали з місця нападу були «очевидною постановкою».

Перед початком розгляду проекту резолюції Міністерство закордонних справ Росії назвало його категорично неприйнятним.

Як заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова, цей проект, який подали США, Велика Британія і Франція, «антисирійський», ґрунтується на «фейковій інформації» і може ще більше розбурхати і так непросту військово-політичну ситуацію і в Сирії, і в регіоні, заявила вона.

Раніше в середу Росія, що є союзником влади президента Сирії Башара аль-Асада і вступила у громадянську війну в Сирії на його боці проти всіх його супротивників, підтримала позицію Дамаска й заявила, що той удар у місті Хан-Шейхун у провінції Ідліб дійсно здійснила авіація сирійських урядових сил, але його ціллю був завод і склад боєприпасів. Як заявив речник Міністерства оборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков, цей завод виробляв хімічні боєприпаси, що потім використовувалися в Іраці.

У вівторок із заявою про те, що ціллю удару в Хан-Шейхуні був «склад хімічної зброї повстанців», виступала влада Сирії. Вона заявляла, що удар здійснили з винищувачів-бомбардувальників Су-22 (експортної версії Су-17), які, як кажуть у Дамаску, не здатні нести хімічну зброю.

Командувач повстанського угруповання «Армія вільного Ідлібу» Хасан Хадж Алі назвав обидві ці заяви брехнею. Він заявив агентству «Ройтерз», що на місці удару немає ніяких військових об’єктів, і тим більше об’єктів для виробництва хімічної зброї – таких можливостей, за його словами, повстанці взагалі не мають.

За новими даними Бюро спостереження за правами людини в Сирії, що має інформаторів на місцях подій, станом на середу число загиблих унаслідок повітряного удару з застосуванням хімічної зброї в Хан-Шейхуні зросло до вже не менш ніж 72 людей, з них близько половини – жінки й діти. Інші джерела говорять про принаймні 75 чи й уже 86 загиблих на цей час. Число потерпілих сягає, можливо, від 200 до 400 людей.

Також повідомляли, що після удару хімічною зброєю літаки вдарили й по лікарні, куди доставили потерпілих.

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що принаймні в декого з потерпілих симптоми відповідають ураженню нервово-паралітичною речовиною. Активісти кажуть, що не мають даних про використану речовину; медики, за повідомленнями, заявили, що може йтися про нервово-паралітичний газ зарин.

Після повідомлень про цей удар у вівторок Комісія розслідувань ООН щодо Сирії відкрила слідство в цій справі.

Влада президента Сирії Башара аль-Асада загалом заперечує, що використовує хімічну зброю проти повстанців, і звинувачує в її використанні самих же повстанців.

За даними розслідування ООН про попередні випадки використання хімічної зброї в Сирії, урядові сирійські війська використали хлор як хімічну зброю принаймні тричі у 2014–2015 роках. Також було задокументоване використання хімічної зброї екстремістським угрупованням «Ісламська держава».