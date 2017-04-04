В ООН почали розслідування щодо підозрюваного хімічного нападу в Сирії

Слідчі у справах воєнних злочинів Організації Об’єднаних Націй відкрили слідство у справі підозрюваного нападу в Сирії з застосуванням хімічної зброї, внаслідок якого, як вважають, загинули десятки людей у місті, яке утримують повстанці.

У заяві про це Комісії розслідувань ООН щодо Сирії також засуджено підозрюваний напад на медустанову, де лікували потерпілих. Обидва ці напади в разі підтвердження будуть становити склад воєнних злочинів і серйозних порушень законодавства про права людини, мовиться в заяві.

Рада безпеки ООН повідомила, що збереться в середу на термінове засідання, щоб обговорити ці напади. Провести таке засідання раніше закликала Франція.

Спеціальний представник ООН у справах Сирії Стаффан де Містура заявив, що, хоча ще не має підтверджених чи офіційних даних про результати нападу, вже ясно, що він був здійснений із застосуванням хімічної зброї і з повітря.

За повідомленнями Бюро спостереження за правами людини в Сирії, що має інформаторів на місцях подій, уранці у вівторок по утримуваному повстанцями місті Хан-Шейхун у провінції Ідліб був здійснений повітряний удар, який могли вчинити бойові літаки або сил сирійського уряду, або Росії, яка підтримує владу Сирії в її війні проти повстанців та ісламських екстремістів. Пізніше літаки вдарили й по лікарні, куди доставили потерпілих, заявили медики й опозиційні активісти. Загинули загалом не менш ніж 58 людей, а, можливо, й до 100, ще багато потерпіли – можливо, до 400 людей.

За даними медиків і активістів, симптоми ураження – непритомність, блювота, піна з рота тощо – відповідають ураженню хімічною зброєю. Активісти кажуть, що не мають даних про використану речовину; медики, за повідомленнями, заявили, що може йтися про нервово-паралітичний газ зарин.

У Росії Міністерство оборони заявило, що його літаки не здійснювали ударів поблизу Хан-Шейхуна.

Військові Сирії заперечили, що здійснили там удар із застосуванням хімічної зброї.

А уряд Сирії з приводу інциденту заявив, що не здійснював хімічного нападу в Хан-Шейхуні, але знищив там «склад хімічної зброї терористів», як у Дамаску називають повстанців. За заявою уряду, удар здійснили з винищувачів-бомбардувальників Су-22 (експортної версії Су-17), які, як кажуть у Дамаску, не здатні нести хімічну зброю.

Влада президента Сирії Башара аль-Асада загалом заперечує, що використовує хімічну зброю проти повстанців, і звинувачує в її використанні самих же повстанців.

За даними розслідування ООН про попередні випадки використання хімічної зброї в Сирії, урядові сирійські війська використали хлор як хімічну зброю принаймні тричі у 2014–2015 роках. Також було задокументоване використання хімічної зброї екстремістським угрупованням «Ісламська держава».

Повідомлення про новий напад із застосуванням хімічної зброї в Сирії надійшло напередодні запланованої на середу міжнародної конференції про майбутнє Сирії і регіону, що має відбутися в бельгійському Брюсселі.