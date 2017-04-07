Авіаудар США в Сирії: підтримка Заходу і спротив Росії

У відповідь на ракетний удар США по військово-повітряній базі у Сирії Рада безпеки ООН зібрала засідання. У Кремлі дії США назвали агресією проти суверенної держави. Москва також заявила про припинення дії меморандуму щодо запобігання інцидентів і гарантування безпеки польотів авіації під час операцій у Сирії зі США. Захід, Україна і Туреччина, натомість, підтримують дії Вашингтона.
Рано-вранці 7 квітня американські крилаті ракети «Томагавк» завдали удару по сирійській військовій базі Шайрат у провінції Хомс, яку використовують війська президента Сирії Башара аль-Асада. База була серйозно пошкоджена, у Дамаску повідомляють про загиблих і поранених. Удару завдали за наказом президента США Дональда Трампа у відповідь на застосування сирійською авіацією хімічної зброї проти цивільних у провінції Ідліб, внаслідок чого тоді загинули десятки дорослих і дітей. Пентагон опублікував відео ракетного удару. Президент Трамп виступив зі зверненням до нації.
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Запобігання і стримування поширення смертельної хімічної зброї є життєво важливо для національної безпеки США. Не може бути ніяких сумнівів, що Сирія використовувала хімічну зброю
«Сьогодні я наказав завдати військового удару по цілях у Сирії. Запобігання і стримування поширення смертельної хімічної зброї є життєво важливо для національної безпеки США. Не може бути ніяких сумнівів, що Сирія використовувала хімічну зброю», – наголосив Трамп.
У Пентагоні повідомили, що 59 крилатих ракет були випущені з борту американських есмінців, які перебувають в Середземному морі. Їхньою метою були бойові літаки, укріплені укриття для авіації, склади пального, бункери з боєприпасами, системи протиракетної оборони і радари. Американська сторона наголошує, що були докладені всі зусилля задля запобігання втратам серед цивільного населення і зменшення ризиків для обслуговуючого персоналу авіабази, як це передбачає законодавство про ведення збройних конфліктів.
У Сирії заявили про порушення суверенітету
Представники Міністерства оборони Сирії заявили про шістьох загиблих, не уточнивши кількість поранених. Також сирійська сторона не уточнила матеріальних збитків. Раніше джерела повідомляли, що у результаті удару база практично зруйнована, виведені з ладу всі літаки.
Представники сирійської влади назвали дії США порушенням суверенітету.
Агресія США проти Сирії стосується не лише президента Башара аль-Асада, це атака проти суверенітету, що грає на руку терористам
«Агресія США проти Сирії стосується не лише президента Башара аль-Асада, це атака проти суверенітету, що грає на руку терористам. Це сталося відразу після того, як сирійська армія змогла подолати терористів у цьому регіоні. База, по якій США завдали ударів, упродовж шести років використовувалася для протистояння терористам», – заявила радниця аль-Асада Бутхайна Шаабан 7 квітня в інтерв’ю BBC з Дамаска.
«Ця атака не змусить нас припинити протистояння тероризму. Ми не будемо здивовані, якщо США та Ізраїль не лише підтримуватимуть тероризм у Сирії, але й будуть активними партнерами у спробах зруйнувати сирійську інфраструктуру і різними методами зробити мішенями сирійців», – сказав у телезверненні губернатор провінції Хомс Талал Баразі.
Захід, Україна і Туреччина згодні зі США
Західні лідери підтримали позицію Вашингтона.
Атака США є зрозумілою відповіддю на масштаби воєнних злочинів, спричинення страждань невинних, а також на блокаду рішень у Раді безпеки ООН
«Атака США є зрозумілою відповіддю на масштаби воєнних злочинів, спричинення страждань невинних, а також на блокаду рішень у Раді безпеки ООН», – заявила канцлер Німеччини Анґела Меркель у Берліні у п’ятницю.
Підтримку діям США виловлюють і у Лондоні.
У США переконані, що вичерпали усі можливі дипломатичні і мирні шляхи
«Ми повністю підтримуємо авіаудари. Упродовж останніх кількох днів ми були у тісних контактах з американською владою щодо підготовки цього. У США переконані, що вичерпали усі можливі дипломатичні і мирні шляхи», – говорить британський міністр оборони Майкл Фаллон.
Дії США підтримали також у Туреччині.
Вважаємо втручання США потрібним і підтримуємо це… Режим аль-Асада має бути усунутий від управління Сирією якомога швидше
«Вважаємо втручання США потрібним і підтримуємо це… Режим аль-Асада має бути усунутий від управління Сирією якомога швидше», – вважає голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.
Дії США, які атакували авіабазу сил президента Сирії Башара аль-Асада, підтримують і у Києві.
«Дії США мають бути підтримані для запобігання подальшим воєнним злочинам режиму, зокрема проти мирного населення», – йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті українського МЗС.
Росія – проти
Однозначним є те, що удари де-факто завдані в інтересах угруповань «Ісламська держава» і «Джабхат а-Нусра»
Москва, натомість, засуджує дії Вашингтона. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський президент Володимир Путін вважає ракетний удар США у Сирії агресією проти суверенної держави, причому під «надуманим приводом».
Не спромігшись ні у чому розібратися, США пішли на демонстрацію сили
«Однозначним є те, що удари де-факто завдані в інтересах угруповань «Ісламська держава» і «Джабхат а-Нусра» та інших терористичних організацій», – каже Пєсков.
Москва тимчасово зупинила дію меморандуму про запобігання інцидентів і забезпечення безпеки польотів авіації під час операцій в Сирії, укладеного зі США. «Не спромігшись ні у чому розібратися, США пішли на демонстрацію сили, на воєнне протистояння країні, яка бореться з міжнародним тероризмом», – мовиться у заяві представниці російського МЗС Марії Захарової.
У Міністерстві оборони Росії заявили, що із 59 американських ракет до цілі долетіли тільки 23. У результаті влучань, за даними російської сторони, загинули четверо сирійських військових, двоє зникли безвісти, шестеро поранені.
«Для прикриття найчутливіших об’єктів сирійської інфраструктури найближчим часом буде реалізований комплекс заходів щодо укріплення і підвищення ефективності системи ПРО сирійських збройних сил», – повідомив представник Міноборони Росії Ігор Конашенков.
Трамп міняє стратегію
Такий крок США є першим за шість років громадянської війни у Сирії прямим американським нападом на лояльні президентові Башару аль-Асаду сили, а також найвагомішим військовим наказом президента США Дональда Трампа від часу вступу на посаду.
Ракетний удар свідчить про різкий розворот у політиці Трампа, який торік вів передвиборчу кампанію, виступаючи проти втягування США у близькосхідні конфлікти. Але після загибелі щонайменше 86 людей у місті Хан-Шейхун внаслідок авіанальоту сил аль-Асада його риторика змінилася. Президент США сказав, що його вразили відеокадри і фотографії загиблих від отруєння хімічними речовинами дітей, і Асад «перетнув багато ліній» для нього.
5 квітня постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі на засіданні Ради безпеки заявила, що, «коли Організація Об’єднаних Націй постійно не здатна виконати свій обов’язок і діяти колективно, в житті держав настає час, коли ми змушені діяти самостійно». Безпосередньо перед атакою заступник посла Росії в ООН Володимир Сафронков попередив про «негативні наслідки», якщо Сполучені Штати здійснять удари по Сирії.
Сирія заперечує, що здійснила 4 квітня повітряний удар по місту Хан-Шейхун із застосуванням хімічної зброї. У Дамаску заявляють натомість, що хімічне отруєння настало через те, що сирійські літаки знищили «завод і склад хімічної зброї терористів». Цю версію підтримує Росія, яка у середу заблокувала ухвалення резолюції Ради безпеки ООН із приводу цього хімічного удару. Фахівці з хімічної зброї відкидають цю версію. Вони заявили, що ураження, яке сталося у Хан-Шейхуні, можливе тільки внаслідок застосування хімічних речовин армійського рівня, доставлених воєнними засобами, але його неможливо досягти знищенням згаданого складу саморобних отруйних речовин.
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