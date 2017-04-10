Дві тисячі працівників можуть втратити роботу на запорізькому заводі через блокаду Донбасу

Запоріжжя – Близько 2 тисяч працівників можуть втратити роботу в разі зупинки запорізького підприємства «Укрграфіт» внаслідок блокади окупованих територій Донбасу. Про це йдеться у звіті ОБСЄ. Міжнародним спостерігачам повідомили про ситуацію представники регіональної профспілки гірників та металургів. На «Укрграфіті» заявляють: сировини для виробництва, яку раніше отримували з непідконтрольних територій, мають лише на 2 місяці. Тому, за законом, повідомили профспілку про можливі звільнення працівників. Поки на заводі лише скоротили робочий час та сподіваються на вирішення питання з постачанням антрациту з окупованих територій. Втім, це не єдине підприємство, що заявляє про виробничі проблеми внаслідок блокади.

Запорізький завод «Укрграфіт» виготовляє електроди та іншу вуглеграфітову продукцію для металургійних підприємств. Основна сировина для заводу – антрацит, пояснює заступник директора підприємства Віра Хіміченко.

«Використовуючи вугілля – антрацит марки А, підприємством випускається продукція, що використовується потужними феросплавними підприємствами, зокрема такими, як «Запорізький завод феросплавів», «Нікопольський завод феросплавів», «Побузький феронікелевий комбінат», «Запорізький абразивний комбінат». Використовується всіма металургійними підприємствами, оснащеними феросплавними, доменними та іншими печами», – розповідає представниця «Укрграфіту».

На підприємстві пояснюють: раніше антрацит для виробництва отримували з непідконтрольної території, та з початком блокади його постачання повністю припинилось. Віра Хіміченко каже, що залишків сировини на «Укрграфіті» вистачить для виробництва запланованих обсягів продукції лише на два місяці.

Підприємство вже на сьогодні вимушене вжити заходів щодо скорочення робочого часу для окремих категорій працівників

«Якщо поставки антрациту фактично будуть заблоковані, зокрема у разі прийняття Кабінетом міністрів України постанови про заборону ввезення із Російської Федерації та за наявності вже прийнятого рішення РНБО, найближчим часом буде повністю паралізовано всі виробничі ланцюги. А тому підприємство вже на сьогодні вимушене вжити заходів щодо скорочення робочого часу для окремих категорій працівників. Крім того, адміністрація підприємства, на виконання вимог чинного законодавства, попередила профспілковий комітет підприємства про можливість скорочення штату. Трудовий колектив підприємства сподівається, що ситуація налагодиться та потреби для вжиття таких заходів не буде», – каже заступник директора «Укрграфіту».

Зараз завод працює без звільнення працівників, зазначає голова Запорізького обласного комітету профспілки гірників та металургів України Валерій Сєдов.

«На сьогоднішній день вони змінюють технологію – привезли, поставили 19 вагонів вугілля з Росії, тобто вони забезпечили себе матеріалами і проводять реконструкцію, модернізацію з метою зміни технології, тому вони будуть використовувати кокс», – каже Валерій Сєдов.

Яка ситуація на інших підприємствах Запоріжжя?

Про складнощі, що виникли внаслідок блокади, заявляють і на металургійному комбінаті «Запоріжсталь». На письмовий запит Радіо Свобода на підприємстві відповіли: завод зберіг обсяги виробництва, але змінилися логістичні зв’язки. Як повідомляє прес-служба комбінату, внаслідок блокади завод був змушений переорієнтуватися на інших постачальників, закуповувати більш вартісну сировину та комплектуючі, зірвані строки поставок обладнання і матеріалів на «Запоріжсталь» за контрактами.

«Щомісяця комбінату необхідно близько 80-120 тисяч тонн флюсів, які раніше комбінат «Запоріжсталь» отримував від свого ключового партнера – «Комсомольського рудоуправління». Тепер цих поставок немає. Ми переорієнтувалися на альтернативних постачальників із Західної України, Словаччини, Молдови, інших країн, але це інші логістичні потоки, які призвели до подорожчання сировини. В сумі додаткові витрати для комбінату тільки з цього виду сировини становлять 30 мільйонів гривень на місяць. Крім того, одним з основних матеріалів для виробництва комбінату «Запоріжсталь», є вапно для флюсування агломерату. Втрати поставок цього виду сировини з неконтрольованих територій і, як наслідок, перехід на альтернативні види палива – це додаткові втрати для виробництва у розмірі 15 мільйонів гривень на місяць», – повідомили у прес-службі «Запоріжсталі».

Вимушена зміна торговельних партнерів та ймовірне відключення електроенергії – типові проблеми внаслідок блокади Донбасу, каже голова Запорізького обласного комітету профспілки гірників та металургів України Валерій Сєдов.

Деякі заводи поставляли на Єнакіївський металургійний завод вогнетривку цеглу – вони переорієнтують свій збут, логістичні напрямки

«Всі інші можуть бути опосередковані. Тобто проблем, прямо пов’язаних із запорізьким гірничо-металургійним комплексом, прямих погроз немає. Є опосередковані. Наприклад, електроенергія. Наприклад, деякі заводи поставляли на Єнакіївський металургійний завод вогнетривку цеглу – вони переорієнтують свій збут, логістичні напрямки», – пояснює профспілковий діяч.

Втім, проблеми місцевих металургійних підприємств обговорили на зустрічах у місцевому союзі промисловців та підприємців «Потенціал». Союз готує тепер звернення до президента, прем’єр-міністра, депутатів Верховної Ради та РНБО.