В Киеве состоялась премьера документального фильма «На прицеле у счастья». Это история 5 переселенцев из Луганска, которые смогли начать новую жизнь на новом месте. Они вспоминают о родном городе, начале «русской весны» и рассказывают о том, как стать своими в чужих городах. По словам режиссера, луганчанина Александра Брагина, главная цель - мотивировать всех переселенцев двигаться дальше, ведь жизнь продолжается. Побывала на премьере и наша корреспондентка Ольга Стрижова.

5 историй, 5 людей, 5 профессий, 5 областей и объединяющий их Луганск. Город, из которого герои фильма «На прицеле у счастья», как и многие переселенцы, выехали на несколько недель, но до сих пор так и не смогли вернуться. Город, который они считают родным, уже другой, говорит режиссер фильма, луганчанин Александр Брагин.

«Луганск – это провинциальный город. Люди, для кого Луганск становился маленьким, они уезжали из этого города. И это нормально. Это обычная ситуация для всех городов. Но, к сожалению, у нас забрали возможность возвращаться. Мы не можем пройтись по знакомым улицам, зайти в любимое кафе, пройтись по «Дураковке», – рассказывает режиссер Александр Брагин.

Тема переселенцев сейчас действительно социально значима, говорит Александр Брагин. Но творческий коллектив старался не драматизировать, а наоборот – вселить надежду. Герои фильма «На прицеле у счастья» фотографы Юрий Хромушин и Евгений Кудрявцев, журналист Сергей Иванов, певица Екатерина Самарская и филолог Юлия Острогляд из-за военного конфликта на востоке Украины переехали в другие города – Чернигов, Харьков, Киев, Ужгород и Ивано-Франковск. Они не испугались, не сломались, а начали все с чистого листа, изменив не только свою жизнь, но и изменившись сами, говорит герой фильма Сергей Иванов.

«У каждого из нас свой путь, была своя жизнь. Жизнь, которая практически в одночасье рухнула, перевернулась с ног на голову. И заставила как-то научиться грызть эту жизнь и научиться бороться. Я раньше этого не умел и не хотел», – рассказывает Иванов.

Герои признаются, в новом городе стали своими. Про Луганск не забывают, но не про современный, а тот, который был до военного конфликта. Именно панорамы того Луганска и показывали в фильме. «Дураковка», Луганский педуниверситет, кинотеатр «Украина» – все знакомое до боли, говорит луганчанин Денис Кораблев.

«Очень душевно. Моменты были, пробивало на самую струнку души. Цепляло. Этот фильм про нас, для нас, и для всех тех, кто разъехался по всей Украине, по всему миру. Это должны увидеть все луганчане», – делится впечатлениями Кораблев.

Зал в кинотеатре «Кинопанорама», где и состоялась премьера фильма, рассчитан на 400 человек и был полностью заполнен. Большая часть зрителей – луганчане. Здесь многие друг друга знают. Премьера прошла по-семейному. Но останавливаться на одном показе режиссер Александр Брагин не собирается. Уже идут переговоры о показах в других городах.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)