В Одесі відзначили річницю визволення від нацистів сутичками і затриманнями

11 квітня в Одесі біля обласного поліцейського управління активісти патріотичних організацій планують провести акцію протесту проти дій правоохоронців під час заходів з нагоди річниці визволення міста від нацистів. Напередодні в Одесі сталися сутички, в ході яких 16 осіб затримала поліція.

Четверту весну поспіль в Одесі період з 10 квітня до 9 травня, від Дня визволення міста від нацистів до Дня перемоги, вважається «найгарячішим». Для запобігання провокаціям з боку проросійськи налаштованих сил й спроб дестабілізації одеські правоохоронці переходять на посилений варіант несення служби і залучають підкріплення з інших регіонів.

На одеські вулиці вийшли понад тисячу силовиків

10 квітня, в 73 річницю визволення Одеси від нацистів, потрапити в одне з місць масових заходів – на Алею слави – можна було лише через рамки металошукачів.

Парк, де знаходиться пам’ятник Невідомому матросу, патрулювали правоохоронці, в тому числі з собаками, натренованими на пошук вибухівки. Особовому складу одеської поліції допомагали підрозділи Національної гвардії, Державної прикордонної служби – всього понад тисячу силовиків.

«Безпрецедентними» такі заходи заступник начальника поліції Одеського регіону полковник Сергій Махотін не вважає. За його словами, «це планові заходи, призначені в першу чергу для забезпечення публічної безпеки громадян міста».

Офіційна частина за участі керівництва міста та регіону пройшла спокійно. Але навчена досвідом минулих років преса не поспішала розходитись – заздалегідь було відомо про акцію біля пам’ятника Невідомому матросу так званих «куликовців», тобто представників проросійського суспільно-політичного руху «Куликове поле», вихідців з колишнього «Антимайдану». Між ними і представниками проукраїнських сил виникли суперечки, а незабаром – і штовханина з поліцейськими.

Підсумки «свята»: 16 затриманих

Тричі правоохоронці проводили затримання. Загалом, до райвідділків поліції автозаки доставили 16 осіб – представників різних політичних поглядів, повідомив очільник поліції в Одеській області Дмитро Головін.

«Складено 5 адміністративних протоколів. Відкрито кримінальне провадження за статтею 296, частина 2, Кримінального кодексу України (хуліганство – ред.)», – каже він.

Серед затриманих був громадський активіст Сергій Стерненко, який вів пряму Facebook-трансляцію з Алеї слави.

«Поліція не звертає уваги на проросійські гасла, на те, що люди кричать відкрито «Крим – це Росія», не звертають уваги на антиукраїнські гасла. І коли нападають на мене або на інших представників патріотичних організацій, поліція застосовує силу не до тих, хто нападає, а навпаки – до того, до кого застосовується сила», – обурюється він.

У вівторок, 11 квітня, Сергій Стерненко закликає активістів патріотичних організацій прийти до будівлі обласного поліцейського управління з метою виказати протест проти поведінки співробітників поліції під час проведення сепаратистського мітингу.

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