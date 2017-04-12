Вишеградська четвірка: ЄС повинен запропонувати країнам Східного партнерства європейську перспективу

Варшава – На саміті Східного партнерства, який відбудеться в листопаді у Брюсселі, Євросоюз повинен запропонувати зацікавленим державам європейську перспективу. Таку заяву зробили міністри закордонних справ Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини, в рамках зустрічі голів зовнішньополітичних відомств країн Вишеградської четвірки, Східного партнерства, а також Швеції, Румунії, Естонії та Хорватії. Україну на варшавській зустрічі представляв міністр закордонних справ Павло Клімкін. А посол України у Польщі Андрій Дещиця на своїй сторінці у twitter назвав цей захід – зустріччю зі справжніми друзями України.

Вітольд Ващиковський, польський міністр закордонних справ зазначив, що зустріч у такому складі відбулася вперше. За його словами, цей формат співзвучний з ідеєю польського президента Анджея Дуди про зміцнення співпраці між країнами, що розташовані поміж трьох морів – Балтійського, Чорного та Адріатичного. Ващиковський наголошує на тому, що програма Східного партнерства – це перевірена формула співпраці Європейського союзу із шістьма країнами, які беруть у ній участь. Серед цих держав є Україна.

На думку Ващиковського, ця програма повинна стосуватися не тільки економіки, але й безпеки.

Ми повинні реагувати на погіршення політично-мілітарної ситуації. Ми не можемо забувати про те, що наші партнери там, де не змовкають гармати, не можуть розвиватися

«Сподіваюся, що програма Східного партнерства стосуватиметься питань безпеки нашого регіону, ми повинні реагувати на погіршення політично-мілітарної ситуації. Ми не можемо забувати про те, що наші партнери там, де не змовкають гармати, не можуть розвиватися», – сказав Ващиковський. Польський міністр зазначив, що програму Східного партнерства потрібно розвивати з урахуванням змін, які відбуваються в Центрально-Східній Європі. За його словами, з огляду на російсько-український конфлікт, який триває, ситуація в регіоні «не покращується, а погіршується».

Східне партнерство мусить стати пріоритетом для ЄС – Вишеградська четвірка

У cпільній заяві міністри закордонних справ Вишеградської четвірки наголосили на «сильній підтримці» Східного партнерства, яке – на їхню думку – є важливим чинником стабільності і економічного розвитку в Східній Європі. У той же час вони закликали Європейський союз вжити «відповідних заходів для Східного партнерства, аби воно стало пріоритетом для ЄС». Словацький міністр закордонних справ Мірослав Лайчак вважає, що Східне партнерство вигідне не тільки його членам, але й країнам Європеського союзу. Цю думку підтримує Петер Сіярто, керівник зовнішньополітичного відомства Угорщини. Він заявив, що Угорщина, яка з 1 липня головуватиме у Вишеградській четвірці зосередиться на покращенні якості транспортного та енергетичного сполучення між Центральною та Східною Європою. У свою чергу Любомир Заоралек, міністр закордонних справ Чехії зазначив, що істотною функцією Східного партнерства є зміцнення стабільності та добробуту в країнах, які оточують ЄС.

Особливу увагу міністри закордонних справ Вишеградської групи присвятили п’ятому саміту Східного партнерства, що відбудеться 24 листопада в Брюсселі. У своїй заяві вони написали:

Брюссельська декларація повинна відображати різні прагнення країн-партнерів, а зацікавленим вона мусить запропонувати європейську перспективу, а також амбітну програму Східного партнерства в довгостроковій перспективі

«Брюссельська декларація повинна відображати різні прагнення країн-партнерів, а зацікавленим вона мусить запропонувати європейську перспективу, а також амбітну програму Східного партнерства в довгостроковій перспективі».

Міністри висловили сподівання, що протягом найближчого часу Україна отримає безвізовий режим із ЄС.

Представники урядів країн Центрально-Східної Європи зустрічатимуться частіше

Господарі варшавської зустрічі – польські міністр закордонних справ Вітольд Ващиковський та президент Анджей Дуда повторювали, що цей форум – це початок низки важливих зустрічей голів різних міністерств країн Центрально-Східної Європи. Мета таких зустрічей створити спільний пакет пропозицій на брюсельський саміт Східного партерства.

Я хотів би, щоб ці зв’язки були від Балтійського до Чорного моря і аж до Адріатики, щоб були сполучення між портами, щоб ми могли допомогати одне одному вирішувати питання безпеки, наприклад в енергетичній сфері

Водночас Анджей Дуда каже, що потрібно зміцнювати зв’язки між країнами, розташованими між трьома морями, бо це посилює їхню безпеку. Він говорить: «Я хотів би, щоб ці зв’язки були від Балтійського до Чорного моря і аж до Адріатики, щоб були сполучення між портами, щоб ми могли допомогати одне одному вирішувати питання безпеки, наприклад в енергетичній сфері».

Анджей Дуда повідомив, що на початку липня у Польщі відбудеться зустріч представників урядів країн Ценртально-Східної Європи. Вона буде присвячена питанням розбудови транспортної інфраструктури, яка має покращити сполучення між цими державами, а також питанням енергетичної безпеки.