Іноземні інвестиції проти української корупції

Іноземні інвестори чекають на приватизацію і дерегуляцію в Україні. Відлякують їх нереформовані суди і корупція. У Національній інвестиційній раді сподіваються подвоїти прямі іноземні інвестиції уже за 2-3 роки.

На кінець 2015 року компанія «Кока-Кола» інвестувала в Україну 490 мільйонів доларів США – це 1% від усіх прямих іноземних інвестицій. Компанія GfK Ukraine порахувала, що кожна гривня доданої вартості «Кока-Кола» дала близько 12 гривень для української економіки, а кожне робоче місце зумовлює 17 робочих місць у пов’язаних фірмах. Такі дані випливають із дослідження GfK Ukraine, яке презентували у Києві на форумі «Чому прямі іноземні інвестиції важливі?»

За словами голови офісу Національної інвестиційної ради Юлії Ковалів, цього року Україна очікує щонайменше 3,5-4 мільярди доларів прямих іноземних інвестицій. Пік закордонних вкладень припав на 2008-2009 та 2012 роки – тоді в Україну надходило по 8-10 мільярдів доларів. Повернутися до такого рівня в інвестиційній у раді сподіваються вже за 2-3 роки.

Іноземних інвесторів турбує приватизація, дерегуляція і нереформована судова система

А поки що, за її словами, іноземних інвесторів турбує приватизація, дерегуляція і нереформована судова система. Опитані Американською торговельною палатою компанії звертають увагу і на питання корупції.

В разі корупції західний інвестор несе не тільки репутаційні, але і юридичні ризики

«За американським чи британським антикорупційним законодавством, компанії несуть кримінальну відповідальність перед судом за дії в Україні. Тому в разі корупції будь-який західний інвестор несе не тільки репутаційні, але і юридичні ризики» – пояснює Радіо Свобода Андрій Гундер, президент Американської торговельної палати.

У «Кока-Кола» запевняють, що проблеми з корупцією подолали «дуже давно» і планують розширяти виробництво в Україні. За словами гендиректора «Кока-Кола в Україні» Константіноса Спанудіса, компанія систематично відстоювала свої принципи, тому з вимаганням хабарів чи інших нелегальних дій більше стикатися не доводиться. Спанудіс, однак, визнає: «Корупція – це завжди перешкода на шляху інвестицій у певну країну. Корупція може навіть «заблокувати» рішення щодо закордонних інвестицій».

Україна не потрапляє у фокус закордонних інвесторів – Валерій Пекар

На думку співзасновника громадянської платформи «Нова Країна» та викладача Києво-Могилянської бізнес-школи Валерія Пекаря, Україна поки що не потрапляє у фокус великих закордонних інвесторів. Він пояснює: іноземці порівнюють потенційні країни «як цукерки на столі». Вивчають, як у цій країні розпочати виробництво чи розгорнути будівництво. Якщо передумови не влаштовують інвестора, він «відкладає ці цукерки і не дивиться у той бік взагалі».

«Іноземні інвестиції створюють попит на те, щоб інституції, які керують нашою країною, були більш прозорими, більш ефективними, сучасними», – стверджує громадський діяч. Спілкуючись зі знайомими закордонними бізнесменами, Пекар радить їм збиратися разом і через свої уряди тиснути на Україну, щоб тут швидше провели реформи. В Україні інвесторів приваблює великий ринок, порівняно дешева і дуже кваліфікована робоча сила, стверджує Валерій Пекар. Водночас слабкі інституції, відсутність верховенства права і залишки радянської ментальності їх відлякують.

Голова комітету Верховної ради з питань промислової політики та підприємництва, народний депутат Віктор Галасюк переконаний: іноземні вкладники не тільки дозволять перейти з режиму макрофінансової стабілізації до інвестиційного розвитку. Вони також є головними ворогами корупції.

«Великою помилкою є вважати, що корупцію можна подолати великою кількістю антикорупційних органів чи нових процедур. На мій погляд, іноземні інвестиції – це головні ліки від корупції. Вони приносять інший рівень управління компаніями, інший рівень корпоративної культури, нові робочі місця з гідною зарплатнею, – говорить він. – Тоді громадяни стають більш вільними. Тоді вони замовляють більш витончені і законні інститути».

За словами Галасюка, закордонні інвестори завже мають більше свободи за українських. Коли від них вимагають хабарів, іноземці завжди можуть зробити крок назад і дати негативний сигнал міжнародній спільноті. Українські ж інвестори часто «затиснуті у рамки».

Як повідомила під час форуму Юлія Ковалів, вчора члени Національної інвестиційної ради мали зустріч із представниками міжнародної корпорації General Electric. Там, за словами Ковалів, зацікавлені модернізувати локомотивний парк «Укрзалізниці». Голова офісу інвестиційної ради сподівається підписати відповідні контракти і розпочати реалізацію вже до кінця року. За її словами, є також надія запустити в Україні ще 4-5 проектів такої ж величини – це мало би дати сигнал решті світу, що інвестувати в Україну можна.