Артем Ситник про успіхи і «палки в колеса»

В Україні вже є досить потужна база для боротьби з корупцією, однак досі найслабшою базою лишаються суди, які ще чекають своєї реформи – таку думку висловив, звітуючи про свою діяльність, прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Схожу думку – тільки іншими словами – висловив, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Напередодні американський тижневик Newsweek у статті «Українська корумпована еліта збиткується з підтримки Заходу» назвав 4 моменти головних досягнень української влади у постмайданний період. І створення НАБУ називають одним із цих чотирьох досягнень української влади.

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А що ж називає своїм найбільшим досягненням на своїй посаді керівник НАБУ Артем Ситник?

– Ви то самі і назвали. Ми ж створювали органи з нуля. Фактично я був один, маючи указ про своє призначення, і все. В дуже короткий термін ми запустили цей орган, створення якого і вважається одним з досягнень. Тобто була проведена колосальна робота і моя особисто, і нашої команди, і те, що зараз ми можемо дозволити собі не робити ніяких виключень по прізвищам, по політичній належності, затримувати тих людей, яких ми обґрунтовано підозрюємо в корупції – мабуть це є найбільшим нашим надбанням.

– А все ж таки щодо прізвищ… Упродовж березня детективи НАБУ повідомили про підозру 9 особам, а стосовно 12 осіб прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури склали обвинувальні акти, – зазначають у НАБУ – це загальні дані. А які прізвища посадовців високого рівня, проти яких порушені кримінальні справи Ви можете назвати, окрім імені відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, – чий арешт називають найбільшою антикорупційною справою в історії України?

Я дуже не люблю називати прізвища. Тому що, фактично, ще не встигають почати розслідування – починають називати якісь прізвища. Я не завжди можу передбачити – яке конкретно прізвище буде викликати розголос у суспільстві, яке не буде

– Знаєте, я дуже не люблю називати прізвища. Тому що, фактично, ще не встигають почати розслідування – починають називати якісь прізвища. Я можу сказати, що ми не орієнтуємося на те, щоб притягнути якесь прізвище – ми орієнтуємося на те, що у нас є певна підслідність у нас є коло осіб, які підслідні антикорупційному бюро, ми по них працюємо. Я не завжди можу передбачити – яке конкретно прізвище буде викликати розголос у суспільстві, яке не буде. Ми на це в принципі не орієнтуємося, ми орієнтуємося на те, наскільки ці люди в нашій компетенції і наскільки ми маєм доказ для того, щоб їх притягнути до відповідальності.

– Ну якщо не прізвища, то які посади зараз домінують у цих справах?

– Це державні чиновники, це судді, це прокурори, тобто це ті особи, які нам підслідні. Я зараз не зможу перерахувати ці посади, бо це дуже багато. Якщо говорити конкретно про ці цифри, які назвали – зараз не готовий зорієнтувати що це за посади.

– Коли Ви були у Львові 31 березня, Ви говорили про те, що Національне антикорупційне бюро проводить перевірку діяльності міського голови Львова Андрія Садового, але Ви тоді не уточнили, якої конкретно справи це стосується. Чи можете Ви зараз сказати, про яку справу йдеться і чи має вона – прямо або опосередковано – стосунок до ситуації зі сміттям у Львові?

– Коли я мав зустріч у Львові, то ми проводили перевірку його декларації. Тобто декларацію, майновий стан. І я тоді закликав – якщо є якісь звернення з приводу проблем у Львові, то направити нам для розгляду. Тобто, коли я виступав, то перевірка стосувалася декларацій.

– То у Вас на разі є дані для того, щоб перевіряти більш детально ці декларації?

Ми подивимося – наскільки там є компетенція антикорупційного бюро. Якщо там наявна наша компетенція – відповідно – можливо, не виключаю того, що буде якесь розслідування

– Ні. Декларації ж перевіряються по такій, в принципі, вже напрацьованій схемі. Тобто на предмет наявності ознак незаконного збагачення, на предмет наявності фіктивних даних. Якщо ми знаходимо те чи інше, то ми – відповідно – реєструємо провадження або за статтею 368-2 – це незаконне збагачення, або 366-1 – це внесення недостовірних даних до декларацій. Зараз мені якраз повинні доповідати результати цієї перевірки. Зараз неготовий сказати, що було виявлено у ході цієї перевірки (саме декларації). Але є там, наскільки я пригадую, вже звернення з приводу сміття. То ми подивимося – наскільки там є компетенція антикорупційного бюро. Якщо там наявна наша компетенція – відповідно – можливо, не виключаю того, що буде якесь розслідування.

– І ще одне запитання на останок: я на початку цитувала статтю у Newsweek, там також згадують і про Вас. Йдеться про те, що антикорупційні активісти побоюються, що «деякі провладні сили у співпраці з олігархічними групами та опозиційними політиками чинять спробу усунути Вас із посади керівника НАБУ і призначити більш «гнучкого» до влади посадовця». Хто Вам вставляє «палки» в колеса, пане Ситник?

– Дуже часто задають це питання. Звичайно, ще додають: «А хто вам дзвонить? А хто на Вас тисне?» Скажу відверто – ніхто не дзвонить, ніхто не тисне так напряму.

– А «палки»?

Основна «палка» зараз, яка, можливо, буде вставлена – це якраз процедура створення антикорупційного суду

– Давайте зараз – основна «палка» зараз, яка, можливо, буде вставлена – це якраз процедура створення антикорупційного суду. Бо відповідна концепція є, законопроект є, нагальна потреба його створення є, є підтримка всіх наших стратегічних міжнародних партнерів у цьому напрямку. Подивимося, наскільки буде готова до цього наша влада. Оце як раз і буде та «палка», про яку Ви кажете. Що стосується спроб – звичайно я їх виключати не можу і чесно кажучи те, що відбувалося в парламенті з цим аудитором – воно як раз і свідчить про те, що, можливо, такі спроби і будуть. Але в цьому я, виключно, позитив бачу, оскільки значить ми рухаємося в правильному напрямку.