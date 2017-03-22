Як на ефективність НАБУ впливатиме ретельна перевірка його діяльності?

22 березня парламентський комітет з питань запобігання і протидії корупції має визначити кандидата на аудитора НАБУ і запропонувати його для затвердження у сесійній залі. Вже тричі Верховній Раді не вдавалося призначити аудитора Національного антикорупційного бюро: такі голосування супроводжуються скандалами, жодна з кандидатур не набирає більшості голосів. Ще двох аудиторів до комісії зовнішнього контролю мають призначити президент і уряд – їхні кандидатури вже почали обговорювати, але скільки ще триватимуть дискусії поки не відомо. Утім, саме ці троє аудиторів матимуть повноваження перевіряти і оцінювати ефективність НАБУ. За законом, лише спираючись на їхні звіти, Верховна Рада може розглядати питання про звільнення директора антикорупційного бюро. Тим часом критики НАБУ нагадують, що статистика наразі не на користь відомства: з більш ніж сотні порушених кримінальних проваджень до суду передали менше десятка.

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Парламентський комітет з питань запобігання і протидії корупції у середу знову буде вирішувати, кому бути аудитором НАБУ від парламенту. Раніше жодне з трьох голосувань не виявило фаворита – депутати не підтримали ані американського юриста Роберта Сторча, якого комітет пропонував ще з грудня 2016 року, ані Найджела Брауна – англійського слідчого, якого неочікувано висунули фракції «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт» під час першого голосування 23 лютого 2017 року.

Якщо голова «антикорупційного» комітету, представник фракції «Самопоміч» Єгор Соболєв збирається звертатися до Генеральної прокуратури, щоб довести незаконність висування кандидата Брауна на посаду аудитора, то в «Блоці Петра Порошенка», хочуть оголосити новий конкурс і закликають комітет пропонувати більше ніж одного кандидата. Саме це було зроблено в грудні 2016.

Якщо не пройшла жодна з кандидатур, питання аудитора не закінчується. Будуть вибрані інші претенденти

«Якщо ми говоримо про демократію, то не може бути однієї кандидатури, а має бути як мінімум дві-три. І перша кандидатура, і інша мали підтримку, але жодна не набрала 226 голосів. Що далі? Якщо не пройшла жодна з кандидатур, питання аудитора не закінчується. Будуть вибрані інші претенденти, ми врахуємо недоліки, зокрема відсутність діалогу між всіма фракціями», – заявила народний депутат Ірина Луценко.

Після парламенту аудиторів мають призначити уряд і президент

Крім парламенту, аудиторів мають призначити Кабінет міністрів і президент. Народні депутати Мустафа Найєм і Віктор Чумак повідомили, що фракція президента висунула Найджела Брауна саме для того, щоб пізніше Петро Порошенко, нібито дослухавшись до вимог громадськості, міг призначити Роберта Сторча від свого імені.

Кабінету міністрів представники групи громадських організацій «Реанімаційний пакет реформ» пропонують призначити аудитором одну з трьох кандидатур. Це колишній прокурор Сполучених Штатів, яка працювала по справі українського екс-прем’єр-міністра Павла Лазаренка Марта Борщ, іспанський прокурор, екс-голова створеної ООН Міжнародної комісії по боротьбі з безкарністю в Гватемалі Карлос Кастресана й італійський юрист, гендиректор Європейського управління боротьби з шахрайством (ОЛАФ) Джованні Кесслер. Останній брав участь в конкурсній комісії з відбору кандидатів на посаду керівника НАБУ ще в 2015 році.

Єдиним способом звільнити чинного директора Антикорупційного бюро Артема Ситника є негативний звіт про його роботу, підготовлений комісією з трьох аудиторів від парламенту, уряду і президента, нагадує професор Києво-Могилянської Академії Віктор Мусіяка, який також був членом конкурсної комісії.

Максимум до кінця поточного року вже буде зрозуміло, чи НАБУ є ефективним органом, чи ні. Буде ясно, хто йому заважає, якщо заважає

«В аудиторів широкі повноваження: вони можуть вивчати всі завершені кримінальні справи, організаційну і фінансову сторони роботи, і забезпечення діяльності НАБУ. І коли вони оцінюють роботу НАБУ впродовж року і дають висновок, може бути прийняте рішення про звільнення з посади директора НАБУ. Увага в суспільстві зазвичай до цього серйозна, але максимум до кінця поточного року вже буде зрозуміло, чи НАБУ є ефективним органом, чи ні. Буде ясно, хто йому заважає, якщо заважає», – говорить Мусіяка.

Від НАБУ вимагають вироків для ТОП-корупціонерів

Сьогодні деякі громадські активісти і журналісти критикують Національне антикорупційне бюро як за відсутність гучних розслідувань, так і за невелику кількість успішних судових вироків.

За офіційною інформацію, станом на кінець 2016 року детективи НАБУ і прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури розслідували близько 280 проваджень. Також більше 45 справ, розпочатих протягом року, були передані до суду і винесено з десяток вироків. Сума збитків державі по справах, які розслідує НАБУ, перевищує 80 мільярдів гривень.

Проте критики, зокрема журналісти Сергій Іванов і Володимир Бойко говорять про наступне: винесено лише 11 вироків, більшість з яких не мали серйозних наслідків і стосувалися далеко не перших осіб держави.

«Два вироки в справі про так звані «Кіотські гроші» – один штраф і один з обмеженням волі з випробувальним терміном, сім вироків у газовій справі Онищенка (але ніхто не сів), один вирок – штраф луганській судді, ще один – штраф прокурору в Херсонській області», – цитують колишнього працівника прокуратури Іванова ЗМІ.

В чому буде полягати аудит? Цей іноземець, який навіть не може прочитати український документ, буде читати матеріали кримінальних проваджень і оцінювати їх?

«В чому буде полягати аудит? Цей іноземець, який навіть не може прочитати український документ, буде читати матеріали кримінальних проваджень і оцінювати їх? Це має робити наглядовий орган, прокуратура, яка здійснює процесуальне керівництво. Сім з одинадцяти вироків за півтора року роботи НАБУ – це угоди зі слідством. Всі інші справи, які розслідує НАБУ, практично без винятку, це справи відносно рядових районних суддів, це справи відносно селищних голів і слідчого Генпрокуратури, який вкрав 300 літрів бензину. Справа по рюкзаках Авакова – вона вже рік в НАБУ. Де результат?», – критикує Бойко антикорупціонерів в коментарі Радіо Свобода.

За рік Генеральна прокуратура добилася шести обвинувальних вироків по корупції, маючи близько 13 тисяч працівників. НАБУ, маючи 200 детективів, передало в суд за рік 50 справ

Захищає НАБУ голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін. В ефірі Радіо Свобода він наголосив, що антикорупційний орган передав до суду вже більше 60 справ і вручив 160 підозр про скоєння злочину. На його думку, українська антикорупційна агенція працює ефективніше, ніж колеги з інших правоохоронних органів чи аналогічні антикорупційні структури з інших країн.

«За рік Генеральна прокуратура добилася шести обвинувальних вироків по корупції, маючи близько 13 тисяч працівників. НАБУ, маючи 200 детективів, передало в суд за рік 50 справ по топ-корупціонерам. Ще 40 прокурори спеціальної прокуратури – ось цифри для порівняння», – заявив Шабунін.

На думку громадського активіста, в умовах кількох невдалих голосувань комітет з питань запобігання і протидії корупції скоріш за все оголосить новий конкурс з обрання кандидатур на посаду аудитора НАБУ.