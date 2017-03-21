Аудиторська епопея: чому Рада вкотре не обрала «ревізора» для НАБУ?

Верховна Рада вкотре не змогла призначити аудитора від парламенту для НАБУ. І хоч на рейтинговому голосуванні Найджел Браун отримав більшу підтримку, аніж Роберт Сторч, проте голосів для його призначення забракло. Далі комітет або наполягатиме на кандидатурі Роберта Сторча, або оголосить новий конкурс. Та, за даними низки депутатів, президент Петро Порошенко може зробити «хід конем», і сам запропонувати Сторча на посаду аудитора від президента.

Вже не вперше депутати «ламають списи» у справі з обранням аудитора для НАБУ від Верховної Ради. Він має стати одним із трьох (ще по одному призначатимуть Кабінет міністрів та президент), які інспектуватимуть діяльність цього антикорупційного органу та його голови Артема Ситника.

Антикорупційний комітет, за результатами засідання 16 березня, рекомендував провести рейтингові голосування за обох кандидатів: Найджел Браун, якого низка політичних сил та громадських організацій вважають креатурою президента Петра Порошенка і Банкової, та Роберта Сторча із американського Департаменту юстиції, який виграв конкурс від комітету.

Коли парламент взявся за голосування – близько трьох десятків депутатів, що висловлювались проти обрання Брауна, почали блокувати трибуну.

Спершу депутати «сигнально» віддали за Сторча 178 голосів. Натиснули на кнопки майже вся «Самопоміч», абсолютна більшість «Народного фронту», половина «Батьківщини» та «Волі народу», менше від половини позафракційних, менше, ніж третина «Блоку Петра Порошенка», і по кілька депутатів «Опозиційного блоку», Радикальної партії та партії «Відродження».

«Кого визначив профільний комітет – пана Сторча. Це особа, яка здійснювала аудит, зокрема, ФБР у Сполучених Штатах. Але цей кандидат не підходить для Адміністрації президента, тому що він буде здатен незалежно здійснити аудит», – сказав депутат від «Батьківщини» Іван Крулько.

«Сигнальне» голосування за Брауна дало цьому кандидатові певну перевагу над Сторчем – 202 голоси. Кнопку натиснули дві третини «Блоку Петра Порошенка», понад половина «Народного фронту» та групи «Воля народу», третина «Опозиційного блоку» та партії «Відродження», кілька позафракційних та один депутат із Радикальної партії. Натомість, «Самопоміч» та «Батьківщина» голосів не дали.

Ці сигнальні голосування за кандидатури аудиторів були лише рейтинговими, тож парламентар міг, за бажання, віддати голос і за Роберта Сторча, і за Найджела Брауна.

«Була внесена кандидатура Найджела Брауна. І щоби зняти штучний розбрат у суспільстві та серед депутатів, ми внесли дві кандидатури. Перестаньте паплюжити всіх і все, хто не хоче виконувати вашу волю. Ще раз нагадую: саме президент створив Антикорупційне бюро», – висловився на підтримку Брауна Іван Мельничук із «Блоку Петра Порошенка».

Зрештою, парламент перейшов до голосування щодо обрання на посаду аудитора від Верховної Ради Найджела Брауна, оскільки сам він отримав більше рейтингової підтримки. Проте її не вистачило для успішного голосування по суті – 200 голосів із 226 потрібних. Брауна не призначили аудитором для НАБУ, питання відправили на доопрацювання до комітету.

Сторч та Браун: сильні та слабкі сторони кандидатів

Необрання Найджела Брауна – це ще не перемога, сказала у кулуарах Світлана Заліщук, депутат від «Блоку Петра Порошенка» яка, усупереч загальній прихильності партії, вболіває за Сторча. Проте, схоже, достатньої підтримки парламенту не має ні перший, ні другий, говорить Заліщук.

«Нормальним рішенням було би провести знову незалежний конкурс, запропонувати громадськості номінувати кандидатів із нормальною, чесною репутацією. Із розумінням того, звідки ці люди прийшли, що за їхніми плечами стоїть», – каже вона.

І сьогоднішнє голосування вона називає протестом не проти Брауна, а проти намагання Банкової «протягнути» цю кандидатуру всупереч процедурі. Адже його прізвище з’явилось серед претендентів уже після відкритого конкурсу антикорупційного комітету, додає депутат. І виглядає підозрілим, що Браун відмовляється називати, хто його запросив до України, говорить Заліщук. А засідання комітету 16 березня, на якому вирішили винести на голосування обидві кандидатури, вона називає «фейковим».

Постанова за його висновками підписана, серед інших, депутатом «Народного фронту» Юрієм Тимошенком. Утім, у вівторок він заявив, що його ім’я туди вписав хтось інший, говорить голова антикорупційного комітету, депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв.

«Це сфальсифікований документ. Я повідомив про це спікеру. Спікер, як завжди, «му-му-му», – сказав Соболєв.

Депутат бачить два можливі розвитки подій: висновками антикорупційного комітету підтвердити рекомендації Сторча, або ж провести новий конкурсний відбір.

Влада настільки хоче призначити саме Брауна аудитором від парламенту, що заручилась підтримкою досвідчених корупціонерів – «Опозиційного блоку», говорить журналіст-розслідувач Дмитро Гнап. Кулуарність процедур навколо цього обрання свідчить, що потрібна саме конкуренція між кандидатами, щоби Рада не поверталась вкотре і вкотре до вибору між Брауном та Сторчем, говорить він.

«На щастя, потрібний кваліфікаційний критерій один – це участь у роботі міжнародних правоохоронних і юридичних структур судових, тому що треба розуміти, як ця система працює. І взагалі, чим менше людина пов’язана з вітчизняною політикою і корупцією, тим краще. Чим більше буде авторитетних представників експертного середовища брати участь у конкурсі на аудитора НАБУ, то краще», – говорить Гнап у коментарі Радіо Свобода.

Деякі депутати надто акцентують на перевагах Роберта Сторча та зумисне виставляють Найджела Брауна у негативному світлі, вважає депутат від «Блоку Петра Порошенка» Іван Вінник, який підтримав обрання Брауна аудитором.

«Сторч працював у команді з Мері Батлер, яка була безпосередньо причетна до критики так званого закону про спецконфіскацію. Завдяки чому до сьогодні не стягнуті гроші Януковича у державний бюджет», – сказав Вінник, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Порошенко запропонує Сторча на аудитора від президента?

Та вже завтра Адміністрація президента може зробити крок, який «перетасує карти» парламенту. Депутат від «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Найєм повідомляє, що Порошенко запропонує Роберта Сторча як аудитора саме від президента. Цю ідею, за словами Найєма, висловили на засіданні в Адміністрації президента увечері в понеділок.

«Наскільки мені відомо, такий план погоджений. Він полягає у тому, щоби завтра після зустрічі з послами «сімки» президент висунув Роберта Сторча, тобто, кандидатуру, яку визначила раніше Верховна Рада, як аудитора НАБУ», – сказав Найєм у кулуарах.

Таким чином, Порошенко хоче висунути людину з репутацію, виправдавши себе і очорнивши парламент, вважає Найєм. Адже тоді єдиним кандидатом для Верховної Ради залишиться Найджел Браун, якщо не проведуть новий конкурс.

Окрім того, це вже друга після блокади ситуація, коли Адміністрація президента відчуває, що втрачає ініціативу, додає депутат.

Цю інформацію, за словами позафракційного депутата Віктора Чумака підтвердив також лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Ігор Гринів, пише «Українська правда».

Якщо Порошенко ухвалить таке рішення, це свідчитиме, що він хоче знайти компроміс із парламентом, вважає політтехнолог Віктор Уколов. Експерт пояснює це тим, що депутати «Блоку Петра Порошенка» на рейтингових голосуванням підтримували як Сторча, так і Брауна, що свідчить – на них не тисли, додає він.

«Давайте підійдемо до цього з точки зору інтересів України. Обидва кандидати мають професійні якості, і обидва гідні бути аудиторами НАБУ», – сказав він у коментарі Радіо Свобода.

Дедлайну на те, щоби Верховна Рада, президент та Кабінет міністрів обрали по аудитору для перевірки НАБУ, немає. Антикорупційний комітет запланував наступне засідання з цього питання на середу.