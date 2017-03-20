У «Блоці Петра Порошенка» вважають, що аудитора НАБУ потрібно обрати 21 березня

У «Блоці Петра Порошенка» вважають, що аудитора НАБУ потрібно обрати завтра, 21 березня. Про це після засідання фракції сказав заступник голови фракції БПП Ігор Кононенко.

«Антикорупційним комітетом внесені дві кандидатури, завтра вони будуть в залі. Позиція нашої фракції – потрібно визначитися, проголосувати.Якщо одна з кандидатур набере 226 голосів, то питання буде вирішено, якщо ні, то тоді антикорупційний комітет має запропонувати інші кандидатури…», – зазначив заступник голови найбільшої у Верховній Раді фракції.

Верховна Рада минулого тижня відмовилася обирати свого представника для аудиту Національного антикорупційного бюро. Кандидатури Роберта Сторча і Найджела Брауна подала частина народних депутатів з комітету з питань протидії корупції. Засідання комітету називали незаконним, але голова парламенту все ж таки поставив рішення на розгляд – для внесення в порядок денний не вистачило 21 голосу.

Згідно з українським законодавством, до комісії, яка має здійснювати аудит НАБУ, по одному представнику делегують Верховна Рада, уряд та президент країни.

У 2017 році у НАБУ проходитиме перший зовнішній аудит за два роки роботи. Однією з підстав для відставки директора бюро є висновок комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) діяльності НАБУ про неефективність діяльності бюро та неналежне виконання обов’язків його директором.