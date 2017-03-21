Верховна Рада України на змогла обрати Найджела Брауна представником парламенту в групі з аудиту Національного антикорупційного бюро. За його кандидатуру на засіданні парламенту 21 березня проголосували 200 депутатів за необхідних 226. Після цього спікер Андрій Парубій відправив питання на доопрацювання до антикорупційного комітету, який має внести на розгляд парламенту нову кандидатуру на посаду аудитора НАБУ. У 2017 році у НАБУ проходитиме перший зовнішній аудит за два роки роботи. Однією з підстав для відставки директора бюро є висновок комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) діяльності НАБУ про неефективність діяльності бюро та неналежне виконання обов’язків його директором.