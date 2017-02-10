Виявлені НАБУ втрати від корупції перевищують 80 мільярдів гривень – Ситник (відео)

Обвинувачені у справах, які розслідує Національне антикорупційне бюро України, вже повернули до державного бюджету 116 мільйонів гривень, ще майже три мільярди гривень – це кошти, заарештовані на рахунках підозрюваних у корупції. Про ці та інші підсумки своєї роботи за рік та півтора місяця розповів журналістам Артем Ситник, голова НАБУ. За його словами, бюро нині розслідує 264 кримінальні провадження, у яких ідеться про збитки на суму понад 80 мільярдів гривень, судові вироки вже є лише у 12 випадках. Утім, боротьба з корупцією буде достатньо ефективною лише за умови завершення судової реформи та створення антикорупційного суду, стверджує Ситник.