«Це акт залякування» – Навальний про затримання у Росії опозиціонера Мальцева

У російському Саратові вранці 13 квітня затримали опозиційного політика В’ячеслава Мальцева – в рамках розслідування справи про напад на поліцейського під час акції 26 березня в Москві. Його етапують до Москви. Повідомляється, що після затримання у Мальцева стався серцевий напад. Зараз в його квартирі триває обшук. Також співробітники правоохоронних органів прийшли з обшуками до соратників політика.

Рано вранці в четвер співробітники поліції випиляли двері в квартиру болгаркою В’ячеслава Мальцева і почали обшук. Про це він сам розповів під час трансляції на своєму каналі в Periscope.

Слідчий з особливо важливих справ пред’явив Мальцеву і його дружині постанову про проведення обшуку в кримінальній справі, винесене Басманним судом Москви. У суді підтвердили, що 11 квітня було задоволено клопотання про обшук у квартирі Мальцева. Соратники політика повідомляють, що під час обшуку на дружину і неповнолітню дочку Мальцева тиснули. Слідчий відмовився викликати незалежних понятих.

Соратниця В’ячеслава Мальцева Наталія Ільчишина розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода подробиці:

– На відео з Periscope видно, що поліцейські заходять, вони в цивільному. Дружина вимагає, щоб привели понятих її, а не тих, з якими вже прийшли люди. Але слідчий не дає такої можливості, каже: ні, нехай наші будуть поняті. Зараз ми були в під’їзді, де проживає В’ячеслав Мальцев. Обшук досі ще триває, в квартирі зараз перебуває маленька дитина – дочка В’ячеслава Мальцева. Його самого зараз літаком перевозять до Москви. Також відомо, що Сергія Окунева теж затримали, його відвезли в Слідчий комітет Саратова. У нього теж забрали фотоапарат, телефон. У В’ячеслава Мальцева також вилучили його техніку, апаратуру, телефони, у дружини теж відібрали особисті речі.

– Як Ви вважаєте, з чим пов'язані ці обшуки і затримання?

Наша влада так реагує на правду, а як вони зшивають і зліплюють справи, ми все бачили після 26 березня... Всі виходи і прогулянки 26 березня були зняті на камеру, і ми знаємо прекрасно, що він нікого не бив

– Я вважаю, що це просто політичні репресії, оскільки В’ячеслав Мальцев є активним блогером. Наша влада так реагує на правду, а як вони зшивають і зліплюють справи, ми все бачили після 26 березня, коли наших соратників заарештовували по «бєспрєдєлу» і ліпили їм всякі статті. Судячи з того, що обшук у Мальцева відбувався практично вночі, коли люди сплять, зазвичай такі обшуки проводять, коли якісь кримінальні справи. Прийшли о 6-й ранку. Ми прочитали, що його звинувачують в побитті поліцейського 26 березня. Але всі виходи і прогулянки 26 березня були зняті на камеру, і ми знаємо прекрасно, що він нікого не бив. Мови ні про яке побиття бути не може, це все приліплено. Якісь інші версії – не знаю. В’ячеслав – він людина законослухняна, я не думаю, що він став би когось бити 26 березня. Поки що, наскільки ми знаємо, в Москві В’ячеслав Мальцев перебуває без адвоката.

Російське державне новинне агентство «ТАСС» повідомило, що Мальцева затримали в рамках розслідування кримінальної справи про застосування насильства до представника влади під час мітингу проти корупції в Москві 26 березня. За даними співрозмовника агентства, справу порушено за частиною 2 статті 318 (застосування насильства до співробітника поліції, небезпечне для його життя і здоров’я).

Зараз В’ячеслава Мальцева етапують літаком до Москви, де найближчим часом буде розглянуто питання про запобіжний захід. За інформацією Леоніда Волкова, голови передвиборного штабу іншого російського опозиційного політика, Олексія Навального, після затримання В’ячеславу Мальцеву стало погано.

«Його посадили в літак на носилках. Він не може говорити», – написав Волков у Twitter.

Про серцевий напад Мальцева також повідомив на своїй сторінці в «Фейсбуці» націоналіст Дмитро Дьомушкін:

Олексій Навальний у своєму блозі назвав затримання В’ячеслава Мальцева «актом залякування»:

«Пишуть, що Мальцеву висунули абсурдне звинувачення в нападі на поліцейського в Москві. І навіть в рамках цієї, абсолютно сфабрикованої справи, треба пиляти йому двері в квартирі в Саратові, коли там сім’я і діти?

Зрозуміло, що в першу чергу хочуть закрити «Артпідготовку», яка перетворилася на впливове ЗМІ і організуючу силу.

Зрозуміло, що це акт залякування – неможливо ж заарештувати сотні тисяч, які вийшли на акцію 26 березня. Неможливо і тисячі заарештувати, та й сотні – теж».

В’ячеслав Мальцев – екс-кандидат в депутати Державної думи Росії від Партії народної свободи (ПАРНАС). На дебатах в ефірі російських центральних каналів він закликав до імпічменту президента Володимира Путіна. 2013 році Мальцев запустив відеоблог «Артпідготовка».

13 квітня обшуки відбулися також і у товаришів В’ячеслава Мальцева, в тому числі у активіста Сергія Окунева. Окунева після обшуку доставили у відділ поліції, проте, за інформацією активістів, його вже відпустили.

26 березня в Москві і в десятках міст Росії пройшла антикорупційна акція. Під час акції опозиції в Москві затримали, за інформацією «ОВС-інфо», понад тисячу осіб. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за трьома статтями Кримінального кодексу Росії: стаття 213 «хуліганство», стаття 317 «посягання на життя працівника правоохоронного органу» і стаття 318 «застосування насильства відносно представника влади».

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