Путін розкритикував антиурядові акції в Росії, згадавши Євромайдан

Президент Росії Володимир Путін відкинув критику через придушення поліцією акцій протесту проти корупції, що відбулися в містах Росії 26 березня, і заявив, що деякі політичні сили намагаються використати протести «для саморозкрутки». Виступаючи на міжнародному арктичному форумі в російському Архангельську 30 березня, Путін порівняв антиурядові акції в Росії з Євромайданом в Україні й «арабською весною» на Близькому Сході.

«Цей інструмент використовувався на початку «арабської весни». Ми дуже добре знаємо, до чого це привело… Це ж стало приводом для «державного перевороту» в Україні (так Кремль називає події Євромайдану в Україні – ред.) і затягнуло країну в хаос», – сказав Путін.

Президент Росії також заявив, що всі, «хто виходить за рамки закону, повинні понести покарання відповідно до законодавства».

26 березня у десятках міст Росії відбулися антикорупційні акції, до яких закликав опозиціонер Олексій Навальний, що раніше заявив про намір брати участь у виборах президента Росії. У багатьох містах, зокрема в Москві, акції не були узгоджені, більше ніж тисячу людей затримали, десятки, в тому числі Навальний, відбувають адміністративний арешт.