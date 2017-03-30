Суд у Росії залишив опозиціонера Навального під арештом

Московський міський суд відхилив апеляцію на арешт засновника російського Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, затриманого в столиці Росії 26 березня перед початком антикорупційної акції. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода із зали суду.

30 березня суддя відмовилася викликати для допиту свідків із боку захисту і долучати до справи відеозапис із відділення, в якому перебував затриманий. Один зі свідків від обвинувачення – поліцейський, який брав участь в затриманні Навального – заявив на суді, що опозиціонер заважав проходу громадян і чинив опір. Суд «не знайшов підстав» не довіряти цим доводам.

На початку тижня Тверський районний суд Москви заарештував Навального на 15 діб за звинуваченням в непокорі вимогам співробітника поліції. Опозиціонера також оштрафували на 20 тисяч рублів (350 доларів) у справі про організацію незаконного мітингу. Сам Навальний заявив, що не чинив опору при затриманні, не знайомий з матеріалами справи і не підписував протокол. Захист політика оскаржив вирок.

На початку березня Фонд боротьби з корупцією оприлюднив розслідування про незадекларовану нерухомість голови уряду Росії Дмитра Медведєва і його можливої причетності до корупції. Прем'єр-міністр Росії не відреагував на звинувачення опозиціонера, через що Навальний закликав своїх прихильників по всій Росії 26 березня вийти на антикорупційні мітинги. Вони відбулися в десятках міст Росії.