Воскресіння Господнє – це нагода ще раз утвердитись у вірі, що зло буде переможене – військовий капелан

Львів – Цього року Великдень об’єднує християн у всьому світі. Католики, православні, протестанти 16 квітня вітатимуть один одного з Воскресінням Христовим. Понад тисяча українських військовослужбовців і військ НАТО святкуватимуть Паску на Львівщині, на Яворівському полігоні, а десятки іноземців, які вивчають українську мову у Львові, теж цей Великдень проведуть в Україні. Найбільше іноземців захоплюють українські традиції свята.

Щоденні служби у Страсний тиждень, богослужіння на Великдень, спільний сніданок із українською паскою, крашанками, а також із традиційними стравами, які приготують представники кожної країни – так українські і натовські військовослужбовці на Яворівському полігоні готуються вшанувати Христове Воскресіння.

Військові капелани армії Канади отець Кім і США Джош Бірд перебувають на Львівщині разом із американськими і канадськими військовослужбовцями. Оскільки ті далеко від своїх рідних, то капелани стараються створити для них якомога теплішу і особливу атмосферу, щоб полегшити смуток за домом у час свят. Традиції Великодня у Канаді і США дуже схожі, кажуть капелани, обидві країни вирізняються мультикультурністю і толерантністю.

Суміш релігій і культур створює особливу атмосферу Великодня

«На Великдень родини разом йдуть на богослужіння до церкви. У цей день дуже багато вірних приходять у храми, як і на Різдво. Особливість святкування Паски у Канаді є мультикультурність та мультинаціональність країни. Те, що релігія у нас є дуже індивідуальною, власне, суміш релігій і культур створює особливу атмосферу Великодня. У війську Канади є капелан-протестант, капелан-римо-католик, капелан-греко-католик, представник мусульман і імам», – каже отець Кім.

Капелан зазначив, що Великдень у США і Канаді – це родинне свято, яке дуже люблять діти, які традиційно шукають пасхальні яйця. Колись це були варені курячі яйця, а тепер шоколадні. Однак для військовослужбовців військ НАТО цікаво познайомитись із українськими великодніми традиціями, зокрема, їх захоплює писанкарство. Вражає отця Кіма і те, що багато людей у Львові відвідують храми.

Українське суспільство і релігія дуже тісно пов’язані між собою: навіть у церкві можна побачити портрети військовослужбовців

«В Україні дуже підтримують і оберігають культуру, яка базується на релігії. Українське суспільство і релігія дуже тісно пов’язані між собою: навіть у церкві можна побачити портрети військовослужбовців», – наголосив отець Кім.

Великдень єднає людей у вірі

Представники НАТО побували у Гарнізонному храмі Святих Петра і Павла, де встановлені стенди із фотографіями загиблих майданівців і військовослужбовців у зоні АТО. Настоятель цієї церкви для військових отець Степан Сус говорить, що для Збройних сил України Великдень – це ще й пам’ять про тих, хто захищає Україну на Донбасі. Цими днями бійцям щодня відправляють паски і різні святкові смаколики, щоб військовослужбовці відчули турботу і любов людей. У ці передвеликодні дні і у свято він знову буде з дуками і молитвою за українських бійців.

Великдень – це свято перемоги Господа над смертю. Церква ставить перед нами це велике свято – Воскресіння Господнє – як нагоду ще раз утвердитись у вірі, зокрема, у контексті війни, вірити, що зло буде переможене

«Великдень – це свято перемоги Господа над смертю, над злом, над всім тим, що не є притаманно для людини. У контексті війни і всього того, що ми переживаємо, постійно молимось і віримо в цю перемогу, те що з Богом ми є набагато сильніші, що здатні перемогти всяке зло, яке сьогодні бажає знищити нашу країну, народ. Саме тому церква ставить перед нами це велике свято – Воскресіння Господнє – як нагоду ще раз утвердитись у вірі, зокрема, у контексті війни, вірити, що зло буде переможене, але його можна перемогти лише з добром і Божою силою»,– зазначив отець Степан Сус Радіо Свобода.

Кілька десятків іноземців вивчають українську мову у Національному університеті у Львові. Серед них – фінка Емма Ліна. Вона слов’яніст. Її чоловік – українець. І вона чотири місяці вивчає українську мову. Вперше Великдень цього року проведе у Львові і радіє, що вірні різних конфесій спільно возвеличуватимуть Спасителя.

«Ми святкуємо в українських, фінських, шведських традиціях. Йдемо в церкву. Чоловік пече паски, за допомогою лушпиння цибулі робимо крашанки. У Фінляндії теж фарбуємо яйця. Є така фінська страва – не паска, а паша з сиру, родзинок і горіхів. То будемо готувати», – розповіла Емма.

Емма Ліна побувала на майстер-класі писанкарства і писачком старанно виводила лінії на яєчній шкарлупі. Ця писанка прикрасить її оселю на Великдень.