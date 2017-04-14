Поліція Києва не має даних про можливі провокації на Великдень, але працює посилено

У поліції Києва заявляють, що не мають інформації про можливі інциденти чи провокації на період Великодніх свят.

«Поки що у нас немає загрозливої інформації... або тієї, яка потребуватиме додаткових заходів безпеки», – сказав керівник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко 14 квітня.

Він нагадав, що поліція Києва перейшла на посилений режим роботи напередодні «Євробачення».

За словами Крищенка, на Великодні свята охорону правопорядку в Києві забезпечуватимуть 1,5 тисячі правоохоронців. Поліцейські патрулі, як зазвичай, будуть поблизу культових споруд для унеможливлення будь-яких агресивних проявів.

«В осіб, які викликатимуть підозру, поліція у рамках чинного законодавства може перевіряти речі», – сказав керівник управління поліції.

Крищенко також поінформував про посилення нарядів поліції і можливі додаткові перевірки в метрополітені 15-16 квітня.

За його словами, заявок на проведення мітингів і демонстрацій політичного характеру в ці дні немає, встановлення металевих рамок не буде, перекриття доріг також не планується.

Після вибуху 3 квітня в метро Санкт-Петербурга в Росії, в результаті якого загинули 15 людей, у Києві вирішили посилити заходи безпеки у метрополітені до 15 травня.

У травні в Києві заплановане проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017»: церемонія відкриття конкурсу 7 травня, а фінал – 13 травня.