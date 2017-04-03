Нацполіція вирішила посилити службу в метро в Україні після вибухів у Росії

Національна поліція України повідомила, що переходить на посилений варіант несення служби у трьох містах, де є метро, – в Києві, Харкові і Дніпрі, – у зв’язку з вибухами в метро в місті Санкт-Петербурзі в Росії.

До складу нарядів, які чергуватимуть на станціях метрополітену, залучатимуть кінологів і вибухотехніків. Крім того, службу в метрополітені нестимуть військовослужбовці Національної гвардії, мовиться в повідомленні.

Такі заходи безпеки триватимуть до 15 травня цього року, тобто до завершення пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

«Національна поліція України звертається до громадян із проханням поставитися з розумінням до заходів посиленої безпеки. У разі виявлення підозрілих предметів не можна їх торкатися, а слід негайно повідомити найближчого працівника поліції або зателефонувати на спецлінію 102», – наголосили в поліції.

Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України ще станом на 19.40 повідомляв, що в Росії офіційних повідомлень про наявність серед загиблих і потерпілих у Санкт-Петербурзі громадян України не було. Пізніше там уточнили, що, за даними Міністерства надзвичайних ситуацій Росії, оприлюднення офіційної інформації щодо загиблих і потерпілих у Санкт-Петербурзі очікується вже у вівторок.

У Росії не менш ніж 10 людей загинули внаслідок вибуху, що стався в метро в місті Санкт-Петербурзі. Ще близько 50 людей поранені. Вибух у вагоні метро в Санкт-Петербурзі стався посеред дня між станціями «Сінна площа» і «Технологічний інститут» у центральній частині міста. Після вибуху всю систему метрополітену в Санкт-Петербурзі закрили. У Генеральній прокуратурі Росії цей вибух спершу назвали терористичним актом, але потім уточнили, що ще зарано говорити про причину вибуху напевно. Слідчий комітет Росії порушив за фактом вибуху кримінальну справу. Також у Національному антитерористичному комітеті Росії заявили, що ще на одній станції метро в центрі Санкт-Петербурга пізніше знайшли саморобний вибуховий пристрій, але його вчасно знешкодили.