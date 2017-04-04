МВС України очікує приїзду 20 тисяч людей на «Євробачення»

Міністерство внутрішніх справ України заявляє, що, за попередніми оцінками, на пісенний конкурс «Євробачення-2017» прибуде щонайменше 20 тисяч людей.

«Ми розуміємо, що не всі намагатимуться просто приїхати в Україну, подивитися, а деякі матимуть і інші задуми. Тому найголовніше – передбачити все, починаючи з кордону, починаючи з аеропорту «Бориспіль». Саме тому перший етап навчань ми проводимо безпосередньо тут по порядку прикордонного контролю», – заявив 4 квітня під час командно-штабних навчань у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» перший заступник міністра внутрішніх справ України генерал-полковник Сергій Яровий.

Він повідомив, що під час проведення пісенного конкурсу «Євробачення» заплановано три режими роботи: посилений, піковий і надзвичайний, і висловив впевненість у тому, що «поліція, гвардія і прикордонна служба готові до будь-яких форс-мажорних ситуацій».

За даними МВС, під час проведення «Євробачення» військовослужбовці Нацгвардії спільно з Нацполіцією і представниками інших силових структур гарантуватимуть безпеку Міжнародного виставкового центру, Євромістечка, Міжнародного центру культури і мистецтв «Жовтневий», церемонії «Червона доріжка», органів державної влади й дипломатичних об’єктів.

У складі кожного з підрозділів «буде необхідна кількість поліцейських, прикордонників, військовослужбовців, які вільно володіють англійською мовою», йдеться в повідомленні. Крім того, особовому складу Національної гвардії видадуть 250 електронних перекладачів.

Командувач Національної гвардії Юрій Аллеров додав, що на випадок ускладнення оперативної обстановки у Національної гвардії України буде в наявності військовий оперативний резерв загальною кількістю близько трьох тисяч гвардійців.

Напередодні, після вибуху в метро російського Санкт-Петербурга, в МВС України повідомили, що поліція і гвардія трьох міст, де є метро (Київ, Харків, Дніпро) переходить на посилений варіант несення служби до 15 травня.

У травні в Києві заплановане проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017»: церемонія відкриття конкурсу 7 травня, а фінал – 13 травня. Україну цього року на «Євробаченні» представлятиме рок-гурт О.Тorvald із піснею Time.

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