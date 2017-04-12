10 тисяч пасок на передову

Військовослужбовцям та цивільним на Донбас відправили 10 тисяч пасок. Перед відправкою на фронт пасхальне частування освятили в Свято-Михайлівському монастирі. Крім військовослужбовців паски отримають малозабезпечені жителі Донецької та Луганської областей, а також вихованці дитячих установ Донбасу.

Десять тисяч символів свята – з Києва на Донбас. До Великодня у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві освятили паски для військових і малозабезпечених мешканців Донецької і Луганської областей. За доставку випічки на передову відповідають військові капелани та збройні сили.

Передати військовослужбовцям паски – це дати їм відчуття родинного свята, каже Олексій Мазепа, офіцер управління цивільно-військового співробітництва збройних сил України.

«Це важливо для тих хлопців, які зараз перебувають на передовій, які несуть свою службу саме на тих вогневих позиціях. Захищають нашу землю від ворога. Ця акція показує, що весь український народ, вся Україна разом з тими хлопцями. Ці пасочки будуть невеличким містком між їхнім цивільним життям і тим, що вони сьогодні виконують ці завдання. Нехай це буде таке тепло, шматочок їхніх домівок», – каже Мазепа.

Школярі передали побажання військовим

Школярки Карина і Ангеліна приїхали в Київ на екскурсію з Рокитного, на освячення пасок до церкви прийшли з батьками і попросили передати свої побажання військовим і дітям Донбасу.

«Ми б хотіли побажати, щоб швидше закінчилася війна, і щоб вони перемогли наших ворогів. Щоб у них над головою було мирне небо. Щоб наша Україна була назавжди мирна і незалежна від усіх», – побажали дівчатка.

Намісник Михайлівського монастиря архієпископ Вишгородський Агапіт після освячення пасок побажав військовим перемоги, а мешканцям буремного Донбасу отримати мир.

«Я хочу побажати у це велике християнське свято Воскресіння Христове, усім, найперше нашим захисникам України, які знаходяться в зоні АТО, і звичайно, усім жителям Донбасу, незалежно від того, на якій території вони перебувають. Хочу побажати, найперше – миру! У їхніх і наших душах. Ми віримо у те, що Господь, який воскрес з мертвих, переміг своїм воскресінням смерть. Він переможе і нашого ворога і дарує мир на нашу українську землю», – побажав Агапіт.

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