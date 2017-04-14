Убивства геїв у Чечні і погрози «Новій газеті»: хронологія подій

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що в Кремлі стежать за ситуацією навколо опублікованого «Новою газетою» розслідування про переслідування гомосексуалів у Чечні й погроз, які пролунали на адресу журналістів після публікації.

«Ми отримували звернення від головного редактора «Нової газети». Я отримував лист, у якому виклали цю ситуацію. Ми вважаємо, що якщо, на чиюсь думку, йдеться про наклеп, то є передбачені законом методи спростування», – сказав він.

Муфтій Чеченської Республіки Салах-хаджі Межиєв в інтерв'ю радіостанції «Говорить Москва» заявив, що журналісти «зачепили найсвятіше» і відповідатимуть за це:

«Я не хочу цих людей називати людьми. Ця істота відповість за законом. Щодо відплати, то їм точно буде відплата всевишнього Аллаха».

Проект «Настоящее время» наводить хронологію подій.

1 квітня

«Нова газета» опублікувала розслідування «Вбивство честі» про переслідування й убивства гомосексуальних чоловіків у Чеченській Республіці.

Прес-секретар глави Чечні Альві Карімов заявив, що у Чечні немає чоловіків-гомосексуалів

Анонімні джерела в МВС і УФСБ в республіці, прокуратурі й адміністрації Чечні повідомили виданню про понад сотню чоловіків, яких затримали через гомосексуальні зв’язки або за підозрою в таких зв’язках. За даними газети, щонайменше троє чоловіків були вбиті. «Нова газета» припускає, що жертв може бути значно більше.

У день публікації статті прес-секретар глави Чечні Альві Карімов заявив, що у Чечні немає чоловіків-гомосексуалів.

3 квітня

Представники 24 чеченських вірдів, ісламські богослови і лідери громадської думки Чечні зібралися в центральній мечеті Грозного на екстрені збори, де «Нову газету» звинуватили в наклепі. На зборах ухвалили «Резолюцію високих зборів ісламських богословів і лідерів громадської думки Чечні», у якій, зокрема, йдеться, що «відплата наздожене справжніх підбурювачів, де і ким би вони не були, без терміну давності».

Цього ж дня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що правоохоронні органи перевірять інформацію про можливі напади й убивства гомосексуалів у Чечні. «Ми не знаємо, наскільки ця інформація відповідає дійсності. Звичайно, є публікації, і органи внутрішніх справ будуть це перевіряти», – заявив Пєсков.

4 квітня

«Нова газета» опублікувала нову статтю – «Розправи над чеченськими геями» – у якій розповіла історії трьох чоловіків, які стали жертвами переслідування в Чечні через свою сексуальну орієнтацію. У статті також згадуються секретні в'язниці, в яких нібито утримують чеченських геїв.

«Нова газета» заявила про «масові репресії проти чеченців, підозрюваних у гомосексуальній орієнтації».

5 квітня

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала владу Росії розслідувати повідомлення про викрадення, тортури й убивства геїв у Чечні.

6 квітня

В інтерв'ю проекту «Настоящее время» голова Союзу чеченської молоді Рустам Тапа висловив сумніви в тому, що у Чечні можуть переслідувати гомосексуалів, і пояснив, що відкритих геїв у республіці немає.

«Навіть якщо, уявімо, людина з такими відхиленнями народилася, вона, напевно, якось гасить у собі це», – сказав Тапа.

​8 квітня

Радіо Свобода опублікувало власне розслідування, яке підтверджує наведене у статті «Нової газети».

Самі поліцейські нібито нікого спеціально не вбивали, але іноді висували рідним умову, що випустять затриманого, якщо ті самі його вб'ють

«За словами джерела Радіо Свобода, перед Новим роком хвиля [облави на геїв] спала, але у лютому знову почала набирати силу, а в березні з'явилися і перші трупи. Самі поліцейські нібито нікого спеціально не вбивали, могли випадково забити до смерті, але іноді висували рідним умову, що випустять затриманого, якщо ті самі його вб'ють, – йдеться в статті. – Радіо Свобода розповіли про щонайменше два такі випадки, які закінчилися загибеллю чоловіків. Проте перевірити цю інформацію неможливо, оскільки у випадках із «убивствами честі» чеченська поліція не порушує кримінальні справи».

10 квітня

Директор російських програм Human Rights Watch Тетяна Локшина в ефірі проекту «Настоящее время» сказала, що має незалежне підтвердження інформації, оприлюдненої в «Новій газеті».

«Історії, які розповідали нам, які розповідала «Нова газета», збігаються, вони дуже схожі, і кількість джерел, із яких вся ця інформація надходить, змушує нас думати, що це дійсно так: ці жахіття в Чечні дійсно відбуваються», – зазначила вона.

11 квітня

Адвокат міжнародної правозахисної організації «Агора» Андрій Сабінін подав скаргу до Басманного суду Москви з вимогою визнати бездіяльність голови Слідчого комітету Російської Федерації Олександра Бастрикіна необґрунтованою і незаконною і зобов'язати його усунути допущені порушення.

Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, повідомлення в ЗМІ є підставою для порушення справи, однак протягом десяти днів СК так і не розпочав розслідування. «Нова газета» просить визнати бездіяльність Бастрикіна незаконним, сказав Сабінін РБК.

13 квітня

«Нова газета» опублікувала заяву, в якій мовиться, що редакція побоюється за безпеку «вже не тільки конкретних журналістів, а й усіх без винятку співробітників «Нової газети».

«Ми закликаємо російську владу зробити все можливе, щоб припинити дії, спрямовані на розпалювання ненависті й ворожнечі до журналістів, які виконують свої професійні обов'язки», – йдеться в заяві.

Головний редактор видання Дмитро Муратов зазначив, що газета готова до діалогу з представниками Чечні, бо «насильства було вже достатньо».

14 квітня

Чеченська правозахисниця Хеда Саратова заявила в інтерв'ю РБК, що затримані в тюрмах люди, про яких написала «Нова газета», не геї.

«Наклеп полягає в тому, що в Чечні є люди нетрадиційної сексуальної орієнтації. Ті люди, про яких писала «Нова газета», – не геї, це люди, затримані в грудні минулого року в підозрі про сприяння терористам. Винні вони чи ні, з’ясує слідство», – сказала вона.

Оригінал публікації – на сайті проекту «Настоящее время»