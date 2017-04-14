Електрика подорожчає, тому що з ринку заберуть дешеву атомну і гідрогенерацію – Рябчин

Гості програми «Ваша Свобода»: Олексій Рябчин, народний депутат України (Батьківщина»); Максим Курячий, народний депутат України (БПП); Аліна Лізунова, координатор групи енергетичної реформи РПР.

Верховна Рада України напередодні ухвалила закон про ринок електричної енергії України. Документ викликав досить серйозну дискусію серед депутатів. Зокрема представники опозиційної фракції «Батьківщина» вже наголосили, що ухвалений закон призведе до підвищення цін на електроенергію для громадян.

Віталій Портников: Пане Рябчин, Ви голосували проти. Чому Ви є опонентом цього закону?

Олексій Рябчин: По-перше, концепції, які там є, дійсно можуть призвести при неправильній імплементації, при тому монополізмі, який є, і при тому олігархічному бізнесі в енергетиці, що люди платитимуть більше. При руйнації тієї моделі, яка зараз є, бо зараз є єдиний ринок електроенергії, то дешева атомна генерація і дешева гідрогенерація міксуються з дорогою тепловою генерацією, і є так зване крос-субсидування, коли підприємства платять трішки більше, бо вони у нас олігархічні, монополісти, у тому числі частину, яку недоплачують люди. Зараз цей ринок дозволять підприємствам, які є гравцями ринку, а люди не будуть гравцями ринку, виходити на прямі контракти.

Олігархічне підприємство Ахметова чи Фірташа прийде до «Енергоатому» і домовиться за дешеву ціну. Це оптовий ринок Людина не зможе. Буде подорожчання, з ринку забереться дешева гідрогенерація та атомна

Будь-яке підприємство олігархічне Ахметова чи Фірташа прийде до НАК «Енергоатому», яке абсолютно контрольоване державою, там завжди стоять «смотрящі», і домовиться за дешеву ціну. На рік наперед її призначити собі, бо буде платіж наперед. Це дешевше коштуватиме, це буде оптовий ринок. Скаже: мені треба 100 одиниць енергії. Отримає енергію дешевше. Людина такого зробити не зможе. І тому буде подорожчання, тому що з ринку забереться дешева гідрогенерація та атомна.

– У законі є чітке положення, що конкуренція на ринку може бути обумовлена тим, що закон містить обов’язкові умови договору постачання, списки прав споживача, споживач зможе вибирати з різних енергокомпаній. Чи не означає позиція Вашої фракції, що ви захищаєте інтереси монополіста, який сьогодні може спокійно працювати один на ринку і встановлювати будь-які тарифи? У нас монополіст, наприклад, в енергетиці ДТЕК ахметівський. Не монополіст?

Олексій Рябчин: Монополіст. Однак він – монополіст у тепловій генерації, де йому належить 70%, а решта – державі. 50-60% – у нас атомна генерація. І ще 5% – гідрогенерація. У нас монопольний ринок. Його треба не лібералізувати, а дерегульовувати. Лібералізуються конкурентні ринки, а монопольні ринки повинні регулюватися.

– Пане Курчий, а Ви чому проголосували за цей закон?

Розпочинаємо дуже масштабну реформу в енергетичній сфері. Прийняття закону не означає, що завтра буде зруйнована монополія

​Максим Курячий (телефоном): Я дуже свідомо проголосував за цей законопроект про ринок електроенергії у зв’язку з тим, що цим законом ми розпочинаємо дуже масштабну, дуже довгоочікувану реформу в енергетичній сфері. Лише прийняття цього закону не означає, що завтра в Україні появиться ринок електроенергії, буде зруйнована монополія, з’явиться конкуренція. Необхідно ухвалити ще у другому читанні закон про житлово-комунальні послуги, закон про комерційний облік комунальних послуг.

– Я процитую Владислава Власюка, експерта «Реанімаційного пакету реформ»: «Електроенергетика тепер буде не державно-олігархічний бізнес, доступна всім. Хочеш – виробляй, доставляй, купи-продай, адже тепер є право кожного суб’єкта вільно обирати контрагентів за двосторонніми договорами. Тепер на місці кількох обраних учасників бізнесу повиростає багато підприємств, які конкуруватимуть між собою. А в основі ринку став той самий анбандлінґ (відокремлення). Закон набере чинності відразу після опублікування, тобто десь до літа».

Ринок газу: всі мережі належать Фірташу. Анбандлінґ повинен бути «Нафтогазу» – у нас монополія

​Олексій Рябчин: Вся фракція «Батьківщини» підтримує розділення транспортування, постачання. Про такий самий анбандлінґ ми повинні казати і про ринок газу. Однак у нас всі мережі належать Фірташу. Анбандлінґ повинен бути «Нафтогазу» – у нас монополія.

– Пані Лізунова, Ви на чийому боці?

Це дуже великий крок вперед в енергетиці

​Аліна Лізунова: Це дуже великий крок вперед в енергетиці. Я впевнена, що він призведе до позитивних зрушень. З іншої сторони, ми також змушені погодитися з деякими побоювання, які висловлюють представник фракції «Батьківщина».

Монополія виробництва електроенергії – «Енергоатом» і ДТЕК. Якщо з монополією нічого не зробити, існує ймовірність монопольного зговору на ринку

У нас є монополія в частині виробництва електроенергії. Це «Енергоатом» і ДТЕК. Якщо з цією монополією нічого не зробити, існує ймовірність монопольного зговору на ринку, який буде створено.

Новий ринок буде запущений через рік. Технічного з’єднання з ЄС немає. Якщо побудувати додаткові лінії, зможемо обмежити монополістів можливістю імпорту з ЄС

Ми хочемо запропонувати усім: прихильникам закону, противникам об’єднати зусилля, щоб подолати монополію у цій галузі, і це зробити оперативно. Новий ринок буде запущений через рік. Ще якийсь час у Кабміну буде можливість захищати споживача. В законі це прописано, як захист суспільного інтересу. Але треба розібратися з нашими монополіями. Технічного з’єднання з ЄС, можливості імпортувати електроенергію, немає. Є з Росією та з Білоруссю. Якщо побудувати додаткові лінії, зможемо обмежити наших монополістів можливістю імпорту з ЄС.

– Пане Рябчин, монополію на ринку електроенергії можна подолати за допомогою цього закону?

Всі інтереси монополістів були враховані в законі. ДТЕК – дуже потужні лобісти, їхні правки повністю враховані. Ще й «Радикальній партії» заплатили, щоб голосували

​Олексій Рябчин: Є шанси, але я не вірю в ті інструменти. Я ж працюю у цьому комітеті. Там є інтереси ядерників, там є інтереси ДТЕКу, є інтереси різних типів генерації, зелених тощо. І я бачив, як всі інтереси монополістів були враховані в законі. ДТЕК – дуже потужні лобісти, у них дуже ефективні юристи, які роблять у тому числі якісні правки. І їхні правки були повністю враховані, тому вони повним складом проголосували. Ще й «Радикальній партії» заплатили, щоб вони голосували.

​Максим Курячий: Ми маємо створити альтернативу. Альтернативи на сьогодні дійсно існують. Так звані «зелені тарифи», сонячні батареї і інше. Ми маємо дати можливість людям вибирати, у кого закупати той чи інший товар, у даному випадку – електроенергію. Ще раз: реформа щодо демонополізації цієї сфери лише прийняттям цього одного модульного закону не завершується.

Повна версія програми:

​