Ситуація критична, пенсійна реформа потрібна не МВФ, а Україні – міністр Андрій Рева

Гість передачі «Ваша Свобода»: Андрій Рева, міністр соціальної політики України.

«Україна потребує реформування пенсійної системи. Терміново». Так вважає голова місії МВФ в Україні Рон ван Роден. Саме з такою назвою 18 квітня опублікована його стаття на сайті видання «Економічна правда». Представник МВФ називає приголомшливими дотації Пенсійного фонду з держбюджету – понад 140 мільярдів гривень у 2016-у. Ця сума, каже він, майже співставна з сукупними видатками на освіту та інфраструктуру. В уряді України тим часом готуються вже незабаром представити парламенту проект пенсійної реформи.

Олена Ремовська: Пане міністре, які зобов’язання взяла на себе Україна в рамках співпраці з МВФ саме по частині пенсійної реформи?

Пенсійна реформа потрібна не МВФ, а Україні

– Пенсійна реформа потрібна не МВФ, а Україні. Прожити сьогодні на мінімальну пенсію у 1247 гривень неможливо. Крім того, у нас ще декількасот тисяч людей отримують пенсію 949 гривень, ще нижче. Середній розмір пенсії в Україні – 1823 гривні. Ще 8,5 мільйонів громадян, які отримують пенсії з 12-и, отримають практично однакову пенсію.

134 мільярди витрачається на безпеку і оборону (воюючої країни!), а 140 мільярдів на дотації Пенсійного фонду. Ця реформа не те, що назріла, а перезріла, вона кричить буквально

Щоб виплатити ці пенсії, власних коштів Пенсійного фонду не вистачає рівно наполовину. Шість відсотків ВВП йде на дотацію Пенсійному фонду. У нас 134 мільярди гривень витрачається на безпеку і оборону (воюючої країни!), а 140 мільярдів витрачаємо на дотації Пенсійного фонду. Ця реформа не те, що назріла, а перезріла, вона кричить буквально. Якщо цього не робити, дефіцит Пенсійного фонду стане таким великим, що вже за декілька років виплачувати пенсії доведеться або за рахунок коштів держбюджету (треба буде скоротити інші видатки, включаючи на оборону), або оголосити дефолт по зобов’язаннях, залишити пенсіонерів без пенсій.

Серед рекомендацій МВФ уряду України була підвищити пенсійний вік до 63 років. Ми з цим не погодилися

Ми не ставимо перед собою завдання сподобатися МВФ і отримати транш. Якби навіть не стояло питання про транш, все рівно проводили б пенсійну реформу. Є два шляхи вирішення дефіциту Пенсійного фонду – або збільшити кількість тих, хто платить, або зменшити кількість тих, хто отримує. Серед рекомендацій МВФ уряду України була рекомендація підвищити загальний пенсійний вік до 63 років. Ми з цим не погодилися. Ми переконували фонд, що є інші шляхи вирішення цієї проблеми.

Ситуація критична. Якщо не вживемо радикальних заходів щодо стабілізації ситуації, нам просто нічим буде платити пенсії. По-перше, пенсійний вік підвищується – з 2011-го для жінок щороку збільшується на півроку. Цей процес почався в 2011-у і закінчиться в 2021-у. Якби сьогодні ставили питання про підвищення пенсійного віку, то стосувалося б тільки чоловіків. Економічний ефект від такої дії був би вдвічі меншим. По-друге, якщо піднімаємо пенсійний вік, ставимо у невигідне становище не тих, хто не платить внески у Пенсійний фонд, а хто платить. Людина чесно платить, розраховує у 60 років вийти на пенсію, а ми їй кажемо: правила змінилися – підеш на пенсію через 3 роки. Це демотивуватиме людей платити внески.

– Пане міністре, який варіант проекту пенсійної реформи запропонуєте на розгляд депутатів?

Виходимо з того, що пенсію потрібно заробити – ви повинні мати відповідний страховий стаж

– Виходимо з того, що пенсію потрібно заробити – ви повинні мати відповідний страховий стаж. Просто сказати, що мені 60 років – платіть пенсію, вже буде неможливим. До 2011 року була норма закону, що маєте право на пенсійне забезпечення за наявності 5 років страхового стажу, повний страховий стаж був 25 років для чоловіків і 20 – для жінок. Із 2011-го мінімальний страховий стаж для отримання пенсії став 15 років, а повний – 35 для чоловіків і 30 для жінок. Люди навіть за 35 років своєї трудової діяльності платили рівно половину, ніж те, що їм потім мають виплатити з Пенсійного фонду.

Із 10,5 мільйонів платників ЄСВ 4,5 мільйони платять з мінімальної зарплати. Вони навіть на пенсію собі не заробляли до 2017-го. Щоб були достойні пенсії, потрібно посилити вимоги щодо страхового стажу наших громадян. У цьому і була відмінність нашої позиції від МВФ.

– Пане міністре, коли маєте представити реформу? І коли вона повинна набути чинності?

Пенсійна реформа повинна набути чинності з 1 січня 2018 року. Законопроект подамо в травні

– МВФ у меморандумі з розумінням поставився до того, що це достатньо серйозний процес і тривалий. Мова про те, що пенсійна реформа повинна набути чинності з 1 січня 2018 року. Щоб все підготувати, необхідно, щоб відповідний законопроект був прийнятий раніше. Я думаю, що законопроект підготуємо і подамо в травні. Відкладати вже неможливо.

– Прем’єр-міністр Володимир Гройсман анонсував восени зростання пенсій. Зростання торкнеться в цілому 9 мільйонів пенсіонерів. Всього у нас пенсіонерів 12 мільйонів. Кого це підвищення стосується? І чи не зросте при цьому ще більше дефіцит Пенсійного фонду?

Пенсіонер, який сьогодні виходить на пенсію, має пенсію у два-три рази більшу

– У нас нерівне становище пенсіонерів, в залежності від часу виходу на пенсію. Пенсіонер, який сьогодні виходить на пенсію, у кращому становищі, ніж той, який виходив 5, можливо, 10 років назад – має пенсію у два, іноді у три рази більшу. Під час розрахунку пенсії враховується розмір середньої зарплати за 3 роки, які передують моменту виходу його на пенсію. Тобто, чим раніше вийшли на пенсію, тим більше буде зростання у них під час перерахунку.

Найбільшу надбавку будуть отримувати громадяни там, де велика промисловість і де тривалий час були великі заробітки у людей

Якщо взяти чисто по регіонах, то найбільшу надбавку будуть якраз отримувати громадяни, які живуть і працюють у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях, де велика промисловість і де були великі заробітки у людей та тривалий час платили. Там така структура економіки. У будь-якому разі всі люди, які мали великий стаж і заробіток, отримають значно більше, ніж отримують сьогодні завдяки пенсійній реформі.