Інтерактивні столи підкорюють відвідувачів ресторанів по всьому світу. На них можна переглянути меню, замовити страву і простежити, як її приготують, зайти в інтернет або соцмережі і навіть пограти. Такі меблі не бояться ані холодного, ані гарячого, стіл практично неможливо розбити або подряпати. А виготовляє такі інноваційні меблі невелика, але дуже амбітна українська компанія. Її засновник, колишній студент київської політехніки, Дмитро Костик розповів про свій унікальний винахід журналістам «Настоящего времени» – спільного проекту Радіо Свобода та «Голосу Америки».