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20 Квітень 2017, Київ 19:41
Відео

Українські ІТ-винахідники представили світові інтерактивні столи (відео)

Українські ІТ-винахідники представили світові інтерактивні столи (відео)
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Інтерактивні столи підкорюють відвідувачів ресторанів по всьому світу. На них можна переглянути меню, замовити страву і простежити, як її приготують, зайти в інтернет або соцмережі і навіть пограти. Такі меблі не бояться ані холодного, ані гарячого, стіл практично неможливо розбити або подряпати. А виготовляє такі інноваційні меблі невелика, але дуже амбітна українська компанія. Її засновник, колишній студент київської політехніки, Дмитро Костик розповів про свій унікальний винахід журналістам «Настоящего времени» – спільного проекту Радіо Свобода та «Голосу Америки».

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