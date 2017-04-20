«Мозковий штурм» фахівців: Україна і Польща поглиблюватимуть співпрацю у сфері оборони та енергетики

Варшава – Україна та Польща мусять поглибити співпрацю в оборонній та енергетичній сфері, адже в час гібридних воєн така взаємодія – це фактор безпеки не тільки двох сусідніх держав, але й усієї Центрально-Східної Європи. Такі думки пролунали у четвер на українсько-польському конгресі оборонної промисловості та енергетики, що відбувся у Варшаві. Політики та аналітики з Польщі та України розмовляли про те, яким змістом наповнити програми співпраці у стратегічних для безпеки країн галузях. Висновки з дискусій експертів обговорюватиме спільна міжурядова українсько-польська комісія на чолі з віце-прем’єрами України і Польщі, Степаном Кубівим та Матеушем Моравецьким.

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Проведення конгресу «Обороноздатність і енергетика: Європа та Україна-2017» – це результат домовленостей, досягнутих під час зустрічі президентів України та Польщі, що відбулася в грудні минулого року. У Варшаві зустрілися польські та українські фахівці з оборонної промисловості, модернізації армії, а також енергетики.

Михайло Самусь, аналітик з українського Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, пояснює, чому для України важлива саме така формула розмов із польською стороною. Він каже, що протягом війни на сході України потенціал старої ще радянської воєнної техніки, яка є в українському війську, значною мірою вичерпався.

Зараз триває етап, коли нам до 2020 року потрібно робити масову заміну озброєння на всіх напрямках, починаючи з вертольотів, літаків, систем протиповітряної оброни і так далі

«За ці три роки ми багато в чому використали той потенціал, навіть ремонту, модернізації старої радянської техніки, яка на щастя в нас була, бо завдяки цій старій радянській техніці, в умовах ізоляції з боку західних країн, Україна змогла вистояти перед найпотужнішою хвилею російської агресії. Зараз триває етап, коли нам до 2020 року потрібно робити масову заміну озброєння на всіх напрямках, починаючи з вертольотів, літаків, систем протиповітряної оброни і так далі, і саме українсько-польське співробітництво може відкрити новий напрямок роботи, оскільки Україна сама цього не може зробити», – сказав аналітик.

Для Польщі важливий досвід війни, яка триває в Україні

За словами Михайла Самуся, учасники варшавського конгресу одностайні в тому, що потрібно поглиблювати не тільки польсько-українське співробітництво, але й регіональне – із залученням «Вишеградської четвірки» та Румунії. Польські експерти звертають увагу на те, що в Європейському союзі відбувається процес поділу на країни, які зацікавлені у співпраці з українською оборонною промисловістю, і ті, які мають застереження щодо такої співпраці, бо озираються на Росію.

Є певні прориви у виробництві безпілотних апаратів, певні проекти в радіоелектроніці, та немає стратегії, яка складалася б із важливіших напрямків, тому тепер ми працюємо у групах, де розглядаються ці напрямки

Самусь пояснює: «У Франції існує негласна заборона на передачу технологій, устаткування та озброєння Україні, тож там важко говорити про якісь спільні проекти. Натомість із Польщею у нас є взаєморозуміння в стратегічних питаннях, і там нема таких обмежень, як у Франції. Проте польсько-українська співпраця в оборонній промисловості зосереджена на незначних проектах, потенціал такої співпраці значно більший. Є певні прориви у виробництві безпілотних апаратів, певні проекти в радіоелектроніці, та немає стратегії, яка складалася б із важливіших напрямків, тому тепер ми працюємо у фокусних групах, де розглядаються ці програмні напрямки».

Представники польського бізнесу та аналітики, які взяли участь у конгресі, запитували експертів із України про те, якою мірою українська оборонна промисловість готова до співпраці з польським бізнесом, наскільки вона гнучка і чи готова модернізуватися.

Марцін Врублевський із польського Міністерства закордонних справ, наголосив на тому, що Польща залишається адвокатом України в ЄС, особливо в питаннях її обороноздатності та енергетичної безпеки.

Ми активні в питаннях НАТО-Україна. Ми можемо допомогти Україні в імплементації натовських стандартів

«Ми активні в питаннях НАТО-Україна, причому ця активність посилилася із початком конфлікту на сході України. Ми можемо допомогти Україні в імплементації натовських стандартів, але для нас важливий досвід, який Україна здобула протягом трьох років війни, тож ця співпраця двостороння», – зазначив Марцін Врублевський.

У розмові з Радіо Свобода аналітик Михайло Самусь наголосив на тому, що його вразила відкритість польських колег до переговорів із Україною у питаннях безпеки. Він не зауважив якогось негативного впливу недавніх історичних польсько-українських дискусій на цей принципово важливий для обох країн діалог.