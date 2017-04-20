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Проект «Луганщина у нас одна» набирает обороты. Акция против ненависти и вражды стартовала в начале апреля. На первом этапе детям из садов и школ предложили нарисовать, каким они видят мир на Луганщине. После чего эти рисунки будут переданы одногодкам на территорию, которая временно под контролем группировки «ЛНР». По словам организаторов, они уже получили ответные рисунки, и дети по обе стороны военного конфликта видят свое будущее одинаково. По словам местных блогеров, именно такие акции могут помочь формировать патриотические украинские взгляды на временно неподконтрольной территории.

Звездное небо, голуби в облаках, самолеты с воздушными шариками…Такие рисунки прислали школьники Луганской области организаторам проекта «Луганщина у нас одна». Именно такой они видят свою Луганщину в будущем – мирную, без взрывов.

Эти рисунки уже отправили на неподконтрольную территорию таким же школьникам, чтобы доказать, Луганщина может и будет вновь единой, рассказывает директор департамента массовых коммуникаций Луганской военно-гражданской администрации Александр Костенко.

«Мы знаем, что там очень много людей, которые в свою очередь поддержали этот проект на той территории. Первые рисунки мы уже получили. И они почти не отличаются от тех рисунков, которые подготовили дети с территории, которая под контролем Украины», – говорит Костенко.

Александр Костенко рассказывает, что уже сейчас создаются платформы для общения между спортсменами, культурными деятелями, учителями, которые живут по обе стороны линии разграничения. По словам директора департамента массовых коммуникаций, в Луганске осталось немало людей, которые проукраински настроены, и именно для них делаются такие акции.

«Второй этап предусматривает конкретную помощь тем людям. Мы хотим донести до них информацию, чтобы они за это не волновались, не боялись возвращаться в Украину. И Украина уже сегодня создает очень много для тех людей», – говорит Костенко.

Луганский блогер Алексей Фалин говорит, что такие акции действительно могут спасти именно молодое поколение.

Надо налаживать взаимодействия с оккупированными территориями. И детям это сделать легче всего

«Надо налаживать взаимодействия с оккупированными территориями. И детям это сделать легче всего. У них не закрыты глаза политикой, как у взрослых. И именно дети – тот источник, который стремится к окончанию войны», – говорит блогер.

Главное, считает Алексей Фалин, чтобы этой акцией не воспользовались в своих целях представители группировки «ЛНР» для собственной пропаганды, как это уже случалось неоднократно.

«Была акция «Письма на фронт» будто от детей оккупированных территорий группировки «ЛНР». Когда там было видно, что и почерк не детский, и слова не детские, и написаны под копирку», – рассказывает Алексей Фалин.

Проект «Луганщина у нас одна» продолжается. Все желающие дети из садиков и школ могут принять участие. Для этого им нужно нарисовать свой образ мира в Украине и разместить рисунок в социальных сетях.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)