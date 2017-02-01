Як рятується Авдіївка

Внаслідок кількаденних обстрілів Авдіївка залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком. За даними рятувальників, в Авдіївці працюють 11 пунктів обігріву. У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що наразі з Авдіївки вивезли 77 людей, зокрема 58 дітей. Вдень, за словами голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, російська сторона дала письмові гарантії припинення вогню, однак за кілька годин їх порушили. Обидві сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму припинення вогню і загибелі мирних жителів. Cитуація в Авдіївці залишається складною.